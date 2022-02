Będą podwyżki w ArcelorMittal Poland. Osiągnięto porozumienie płacowe

fot. Francois Lenoir / / Reuters

Wzrost wynagrodzeń zasadniczych średnio o 320 zł brutto, jednorazowe nagrody i świadczenia rekompensujące pracownikom wzrost inflacji, a także nagroda roczna uzależniona od wyniku - to główne warunki porozumienia płacowego w koncernie hutniczym ArcelorMittal Poland.

O uzgodnieniu obowiązującego od 1 lutego br. porozumienia, którego oficjalne podpisanie ma nastąpić w najbliższych dniach, poinformowała w czwartek śląsko-dąbrowska Solidarność.

Przedstawiciele koncernu potwierdzili fakt uzgodnienia porozumienia, wskazując, iż oprócz wzrostu płac zasadniczych o 320 zł, pracownicy otrzymają także roczną nagrodę, która może wynieść - w zależności od wyników finansowych firmy - nawet 2280 zł.

"To akceptowalne społecznie porozumienie, które pozwoli na utrzymanie realnej wartości wynagrodzeń pracowniczych. Oczywiście pod warunkiem, że inflacja nie będzie dwucyfrowa" – skomentował przewodniczący Solidarności w dąbrowskim oddziale koncernu Lech Majchrzak, cytowany w informacji związku.

"Bardzo się cieszę, że udało nam się dojść do porozumienia z naszymi parterami społecznymi w tak ważnej kwestii. Takie negocjacje nigdy nie są łatwe; należy w bardzo wyważony sposób rozważyć potrzeby pracowników, a także sytuację i plany długoterminowe firmy" - ocenił w czwartek prezes ArcelorMittal Poland Sanjay Samaddar, dziękując wszystkim "za zaangażowanie pełne pasji oraz konstruktywny dialog".

Jak podali związkowcy, strony uzgodniły 300-złotową podwyżkę płacy zasadniczej każdego pracownika od 1 lutego br. Ponadto do 1 kwietnia mają wejść w życie podwyżki indywidualne - średnio 20 zł brutto na pracownika; dokładne kwoty będą zależały od decyzji przełożonych. Wzrost płac zasadniczych poskutkuje zwiększeniem pochodnych do wynagrodzenia o 53 zł brutto.

Dodatkowo pracownicy koncernu otrzymają 321 zł brutto rekompensaty za brak podwyżek od 1 stycznia br. oraz 500 zł brutto nagrody wyrównawczo-inflacyjnej. "Obserwując rosnącą inflację, domagaliśmy się większego wzrostu stawek zasadniczych, ale pracodawca zgodził się na jednorazową wypłatę nagrody rekompensującej wzrost cen" – wyjaśnił Majchrzak.

Ponadto związkowcy wynegocjowali nagrodę za wkład pracy w 2022 roku, która łącznie wyniesie 1000 zł brutto i zostanie wypłacona w trzech ratach. Uzgodniono również zasady wypłaty nagrody za wynik EBITDA, która wyniesie 400 zł na pracownika. W przypadku osiągnięcia wyższego wyniku niż zakładano, nagroda może zostać powiększona maksymalnie do 20 proc.

Przedstawiciele biura prasowego koncernu przypomnieli, że firma oferuje także pracownikom szeroki pakiet świadczeń socjalnych oraz dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne. "Od 1 czerwca 2022 r. pracownicy będą mogli korzystać z wyższego niż dotychczas pakietu Opieki Medycznej – tj. pakietu Komfort, którego 95 proc. sfinansuje pracodawca" - podał Arcelor Mittal Poland.

Koncern zatrudnia ok. 10 tys. osób; kolejne ponad 4 tys. pracuje w spółkach zależnych. Firma produkuje stalowe wyroby długie, płaskie, specjalne oraz półwyroby na potrzeby m.in. budownictwa, przemysłu AGD i transportowego. Wartość dotychczasowych inwestycji AMP to ok. 7 mld zł. AMP należy do globalnego koncernu ArcelorMittal - największego na świecie producenta stali, którego obroty sięgnęły w 2020 r. 53,3 mld USD, a łączna produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 71,5 mln ton.

autor: Marek Błoński