Będą podwyżki dla górników? Minister przemysłu komentuje

Zasady podwyżek w spółkach węglowych podlegających pomocy publicznej wynikają z umowy społecznej - powiedziała w piątek w Katowicach minister przemysłu Marzena Czarnecka. Zapisy umowy określają wskaźnik podwyżek na 1 proc. powyżej inflacji.

fot. 1968 / / Shutterstock

Na piątkowym briefingu w Katowicach minister poinformowała, że zgodnie z ustaleniami ze spotkania z unijnymi komisarzami z 5 lutego br. umowa społeczna z maja 2021 r., która reguluje m.in. zasady i tempo wygaszania kopalń węgla energetycznego w Polsce do 2049 r. pozostaje aktualna. Nie będzie negocjowana z Komisją Europejską, zmieniony zostanie jedynie wniosek notyfikacyjny.

Umowa społeczna dotyczy trzech spółek węglowych objętych systemem publicznego wsparcia: Polskiej Grupy Górniczej, Południowego Koncernu Węglowego i Węglokoksu Kraj. Zgodnie z zawartym w 2022 r. aneksem do umowy, przeciętne wynagrodzenie w tych spółkach ma rosnąć o 1 proc. powyżej wskaźnika średniorocznej inflacji.

Minister była w piątek pytana m.in. o postulaty płacowe pracowników spółek węglowych. Rozdzieliła te kwestie na Jastrzębską Spółkę Węglową - jako spółkę giełdową - i Polską Grupę Górniczą i pozostałe spółki, jako podlegające umowie społecznej i Skarbowi Państwa, gdzie swoje uprawnienia z akcji wykonuje Ministerstwo Aktywów Państwowych.

„Jastrzębska Spółka Węglowa: w nawiązaniu do sporu zbiorowego, który tam się toczy, decyzja należy do zarządu spółki. To jest samodzielna spółka giełdowa, która musi podejmować decyzje, również decyzje płacowe” - stwierdziła Czarnecka.

„Natomiast w przypadku PGG: skoro utrzymujemy, że umowa społeczna jest umową aktualną, to z tej umowy społecznej wynikają szczegółowe informacje dotyczące sposobu podwyżek dla sektora górniczego” - odpowiedziała.

Pytana, czy w jej ocenie argumenty strony społecznej dotyczące kwestii finansowych są uzasadnione, minister powtórzyła, że w JSW decyzje musi podjąć zarząd, bo to zarząd ma informacje co do stanu finansów, możliwości dokonywania podwyżek i potrzeby dokonywania tych podwyżek.

„W przypadku PGG i spółek PKW oraz Węglokoks: musimy sobie zdać sprawę z tego, że umowa społeczna obowiązuje w całości. Skoro obowiązuje w całości, to nie możemy dyskutować o częściach tej umowy, czy ta część obowiązuje, a ta nie obowiązuje - mamy ją w całości” - oceniła.

Odnosząc się do opinii związków, że rząd jest stroną postulatów płacowych jako sygnatariusz umowy społecznej minister zaznaczyła, że „związkowcy domagali się ustaleń w zakresie umowy społecznej”. Podkreśliła, że toczą się rozmowy pomiędzy zarządem PGG, a związkami. Stwierdziła, że to zarząd jest „głównym podmiotem, który się komunikuje ze stroną społeczną”.

„Natomiast jeżeli dojdziemy do negocjacji tych dokumentów, których stroną jest również strona rządowa, to oczywiście w tej części będziemy rozmawiać” - zadeklarowała.

Związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) weszli w spór zbiorowy z zarządem spółki wobec - jak podali - braku odpowiedzi na ich żądania płacowe pod koniec stycznia br. Wcześniej zażądali, aby w 2024 r. płace ponad 21-tysięcznej załogi JSW wzrosły co najmniej o 1 pkt proc. powyżej ubiegłorocznej inflacji.(PAP)

autor: Mateusz Babak

mtb/ huw/