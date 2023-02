Będą nowe pieniądze dla firm. Dzień z funduszami europejskimi już 28 lutego w Bankier.pl

Początek 2023 roku przyniósł długo wyczekiwane konkrety na temat możliwości pozyskiwania funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej. Na jakie projekty będzie można pozyskać fundusze? Kiedy o nie wnioskować? Jak można sobie ułatwić drogę do funduszy? Jakie są nowości, rady ekspertów? Tego wszystkiego będzie można się dowiedzieć w Dniu funduszy na Bankier.pl, już w najbliższy wtorek - 28 lutego.

fot. Damian Łasak / / Bankier.pl

Fundusze unijne wrosły już w krajobraz polskiej gospodarki. Wielu przedsiębiorców korzysta z nich, rozpoczynając lub rozwijając swój biznes czy przygotowując innowacje. Nowa perspektywa unijna niesie ze sobą nowe możliwości finansowania. Warto poznać je jak najszybciej, aby zawczasu móc zaplanować swój udział w wyścigu po unijne pieniądze, które mogą dopalić biznes. W dniu funduszy na Bankier.pl obiecujemy dużo konkretów, które pomogą w przygotowaniu się do całego procesu.

Na początek rozkład jazdy

Aby łatwo było poruszać się wśród możliwości, jakie dają fundusze europejskie w tym roku, zaprezentujemy „rozkład jazdy” tegorocznych konkursów. Będzie to kalendarz ogłaszanych konkursów na cały rok wraz z najważniejszymi szczegółami. Do tego dołączymy rozbudowany komentarz, który pomoże odnaleźć się wśród wszystkich ofert, jakie będą mieli do wyboru przedsiębiorcy. Nie da się ukryć, że w nowej ofercie funduszy dominują dofinansowania na innowacje bazujące na wynikach praz badawczo-rozwojowych, o czym napisze Dominika Florek.

Najciekawsze konkursy

Oferta dofinansowania z funduszy europejskich jest bardzo szeroka. Dokonaliśmy autorskiego wyboru spośród dostępnych w tej chwili możliwości dotacji. Efektem będzie zestawienie tych najciekawszych, naszym zdaniem, konkursów na bazie nowej oferty, które przygotuje Michał Litorowicz.

Jak ułatwić sobie drogę do funduszy

Wiele piszemy o konkursach i ich szczegółach, ale przedsiębiorcy potrzebują także innego rodzaju informacji. Chodzi o informacje pomocne przy ubieganiu się o unijne dotacje. Dlatego Jacek Misztal przygotowuje pigułę informacyjną na temat możliwości ułatwienia sobie drogi do dofinansowania. Najciekawsze jest, że za te ułatwienia przedsiębiorcy nie muszą płacić. Finansowane są one z unijnego budżetu.

Eksperci podpowiadają

Jak zawsze staramy się sięgać po głos ekspertów, którzy mają wiele konkretnych informacji i praktycznych podpowiedzi dla firm. Tak będzie i teraz. Beata Tomaszkiewicz przygotowuje webinarium z Karoliną Lesyng, kierownikiem sekcji Dotacji Funduszowych UE z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Z pierwszej ręki poznamy więc informacje na temat wsparcia dla firm, jakie będzie płynęło z NCBiR m.in. w programach INNOstart, Seal of Excellence czy na ścieżce SMART.

fot. Damian Łasak / Bankier.pl

Nowości, nowości…

Nowa perspektywa unijna to także nowości, które są wynikiem doświadczeń zebranych w czasie wcześniejszych perspektyw unijnego finansowania. Napiszemy o dotacji warunkowej (czyli uzależnienia zwrotu części finansowania od rentowności projektu), o jednym opiekunie instytucji oraz o wzroście rangi biznesowego potencjału pomysłu w ocenie projektu. Szczegółów w tym zakresie dowiemy się od Jacka Misztala.

Z życia wzięte

Aby nie być gołosłownym, jak zawsze staramy się przedstawić fundusze unijne w praktyce. Także i teraz nasi czytelnicy będą mogli posłuchać „żywego” przykładu firmy, która skorzystała z unijnych funduszy. Beata Tomaszkiewicz porozmawia z Markiem Łycyniakiem, prezesem Kultowych Browarów Staropolskich m.in. o najnowszym projekcie - piwie bezalkoholowym posiadającym właściwości prozdrowotne. To właśnie na prace badawczo-rozwojowe na opracowanie tego piwa firma dostała wsparcie unijne.

Zapraszamy na Bankier.pl już we wtorek, 28 lutego, każdego przedsiębiorcę zainteresowanego pozyskanie unijnych funduszy. Obiecujemy dużo nowości i konkretów, które trudno będzie znaleźć gdzie indziej.