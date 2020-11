Będą nas leczyć medycy spoza UE? "Jest zainteresowanie"

Od poniedziałku sądy z rekomendowaną pracą na dwie zmiany

Resort sprawiedliwości w piśmie do prezesów sądów zarekomendował, by te od poniedziałku pracowały w systemie dwuzmianowym, a w międzyczasie w trybie zdalnym. Ma to zapewnić ciągłość pracy m.in. w przypadku choroby któregoś z pracowników.