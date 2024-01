Tusk: Będą konsekwencje prawne ws. fuzji Orlenu i Lotosu

Już niedługo poznamy szokujące aspekty działania niektórych przedstawicieli b. rządu i szefostwa Orlenu w kontekście Lotosu - powiedział w środę premier Donald Tusk i podkreślił, że zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne.

Premier powiedział podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu, że oprócz Najwyższej Izby Kontroli, także inne służby państwowe analizą to, co działo się w Orlenie i w Lotosie. "Mówimy tu nie tylko o fuzji" - powiedział Tusk. Jak zaznaczył, w ostatnich miesiącach "byliśmy świadkami wielu bulwersujących zdarzeń" wokół aktywności Orlenu, Lotosu i prezesa Orlenu Daniela Obajtka.

Jak mówił, wszystko co w tej chwili wie, to wie tylko na podstawie materiałów przygotowanych przez poprzedników. Jego zdaniem stawia to "w naprawdę w paskudnym świetle i pana (b. szefa MAP Jacka - PAP) Sasina i pana Obajtka".

"Badamy te sprawy i będziemy wyciągali konsekwencje prawne i organizacyjne" - zapowiedział. Poprosił o cierpliwość w wyjaśnianiu spraw, gdyż dotyczą "poważnych naszych interesów, tutaj ostrożność jest wskazana".

"Już niedługo, także opinia publiczna pozna szokujące właściwie aspekty działania niektórych przedstawiali rządu i szefostwa Orlenu w kontekście Lotosu, ale także w kontekście planów inwestycyjnych, energetycznych" - oświadczył szef rządu.

Orlen odpowiada na zarzuty NIK. "Fuzja z Lotosem kluczowa dla wzmocnienia bezpieczeństwa Polski" Połączenie Orlenu z Grupą Lotos było kluczowe dla wzmocnienia bezpieczeństwa surowcowo-paliwowego Polski; zarzuty Najwyższej Izby Kontroli wobec fuzji nie mają uzasadnienia - podało biuro prasowe Orlenu. Dodało, że w wyniku połączenia Skarb Państwa nie stracił wpływu na działalność krajowych rafinerii.

W poniedziałkowym oświadczeniu Orlenu padano, że "połączenie Orlen z Grupą Lotos miało kluczowe znaczenie dla wzmocnienia bezpieczeństwa surowcowo-paliwowego kraju". "Dzięki tej transakcji Rafinera Gdańska ma również zapewnione środki na inwestycje niezbędne, aby dostosować swój biznes do wymogów polityki klimatycznej UE" - wskazano. Stanowisko to nosi tytuł "Oświadczenie ORLEN dotyczące rzekomych ustaleń NIK dotyczących połączenia z Grupą LOTOS".

Jak zaznaczono w stanowisku, „sprzedaż części aktywów Lotosu, wynikająca z realizacji środków zaradczych wskazanych przez Komisję Europejską, została zrealizowana zgodnie z wyceną rynkową tych aktywów, z pełnym poszanowaniem przepisów prawa i pod nadzorem organów państwa”. „Biorąc to pod uwagę, zarzuty Najwyższej Izby Kontroli wobec fuzji Orlen-Lotos nie mają uzasadnienia” - ocenił koncern.

W 2022 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował połączenie PKN Orlen z Grupą Lotos.

Wcześniej, w styczniu 2022 r., zgodnie z wymogami KE, Orlen przedstawił środki zaradcze planowane w związku z przejęciem Grupy Lotos. M.in. informowano, że węgierski MOL przejmie 417 stacji paliw sieci Grupy Lotos w Polsce, a Orlen kupi od MOL 144 stacje paliw na Węgrzech, oraz 41 stacji paliw na Słowacji. Obszar logistyki paliw i asfaltu w ramach spółki Lotos Terminale kupi Unimot. Natomiast Lotos Biopaliwa kupi firma Rossi Biofuel.

Jak informował Orlen, wynegocjował, że Saudi Aramco kupi 30 proc. akcji gdańskiej rafinerii Grupy Lotos i uzgodnił długoterminowy kontrakt na dostawy od 200 tys. do 337 tys. baryłek ropy dziennie, przy czym docelowy wolumen dostaw saudyjskiego surowca powinien wynieść 20 mln ton rocznie. (PAP)

