Będą dwa pływające terminale gazowe FSRU? Prezes Gaz-Systemu komentuje

Gaz- System analizuje czy powstanie jeden, czy dwa pływające terminale gazowe FSRU - poinformował w czwartek prezes Gaz-Systemu Marcin Chludziński. Budowę drugiej jednostki prezes uzależnił od tego, czy będzie zapotrzebowanie na większe ilości gazu nie tylko w Polsce, ale i w regionie.

W czwartek podczas konferencji prasowej prezes Gaz-Systemu Marcin Chludziński odniósł się do pytań o morski pływający terminal gazowy FSRU, który ma powstać na Zatoce Gdańskiej.

"Nie tylko się przygotowujemy, ale wiele realnych kroków inwestycyjnych jest podejmowanych. Uzyskaliśmy pozwolenia na część lądową - przebudowa gazociągów w północnej części kraju. Można powiedzieć, że są gotowe do inwestycji. Firma projektowa pracuje mocno nad części morską" - poinformował Chludziński.

Dodał, że trwają intensywne rozmowy z potencjalnymi dostawcami jednostek regazyfikacyjnych. "Te jednostki regazyfikacyjne chcemy zakontraktować do końca września, czyli wybrać dostawcę i model użytkowania" - stwierdził Chludziński.

Podkreślił, że projekt jest "dość rozpędzony". "To, co będziemy w kontekście wariantów analizować dotyczy tego, czy będzie to jedna jednostka czy dwie jednostki. Jeśli miałyby być to dwie jednostki potrzebujemy pokrycia w zapotrzebowaniu regionalnym, nie tylko w Polsce i wtedy możliwe jest technicznie to, żeby w tym samym czasie postawić drugą jednostkę na potrzeby nie tylko Polski, ale regionalne" - poinformował Chludziński.

Projekt budowy morskiego terminala pływającego zakłada umiejscowienie w Zatoce Gdańskiej pływającej jednostki FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit) oraz stworzenie infrastruktury (stanowiska postojowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz rurociągu podmorskiego), która umożliwi odbiór dostarczanego drogą morską skroplonego gazu ziemnego, jego regazyfikację oraz wprowadzenie do Krajowego Systemu Przesyłowego.

Terminal FSRU będzie przystosowany do regazyfikacji ok. 6,1 mld m. sześć. paliwa gazowego rocznie.

W ramach programu FSRU rozbudowany zostanie także krajowy system przesyłowy, co umożliwi efektywne rozprowadzenie gazu z rejonu Gdańska do klientów w Polsce i w regionie. Inwestycje lądowe obejmują trzy odcinki: gazociąg Kolnik – Gdańsk o długości ok. 35 km gazociąg Gustorzyn – Wicko, odcinek Gardeja – Kolnik o długości ok. 86 km gazociąg Gustorzyn – Wicko, odcinek Gustorzyn – Gardeja o długości ok. 128 km.

Inwestycja ma być gotowa w perspektywie 2027/2028 roku.

W czwartek Gaz-System oraz Gas Transportation System Operator of Ukraine podpisały porozumienie o współpracy dotyczące harmonizowania sytemu, zapewnienie mocy przesyłowych w kierunku Ukrainy i ich zwiększenia. (PAP)

autorka: Anna Bytniewska

