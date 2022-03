Są darmowe ubezpieczenia OC dla Ukraińców

fot. Jacek Szydłowski / / FORUM

Ubezpieczyciele pomagają ukraińskim obywatelom. Od niedzieli mogą oni korzystać z bezpłatnego ubezpieczenia komunikacyjnego OC. 30-dniowe ubezpieczenie OC oferują już Ergo Hestia, PZU i Warta - poinformowała we wtorek Polska Izba Ubezpieczeń.

Polska Izba Ubezpieczeń(PIU)przypomniała we wtorek, że już od niedzieli obywatele Ukrainy mogą skorzystać z bezpłatnego ubezpieczenia OC przy wjeździe do Polski. 30-dniowe darmowe ubezpieczenie komunikacyjne OC oferują Ergo Hestia, PZU i Warta w placówkach agencyjnych na granicy lub przez infolinię. Wszystkie firmy mające oddziały w Ukrainie uruchomiły także specjalne środki i podjęły działania, by wesprzeć pracowników i ich rodziny.

"To ważne wsparcie, bowiem przejmujemy odpowiedzialność za ewentualne szkody komunikacyjne, których ogromne koszty byłyby zapewne niemożliwe do pokrycia przez uchodźców nieposiadających obowiązkowej polisy OC" - stwierdziła prezes PZU dr hab. Beata Kozłowska-Chyła.

Grupa PZU jest operatorem stworzonej przez Ministerstwo Zdrowia Teleplatformy Pierwszego Kontaktu, również w języku ukraińskim. Dzięki niej obywatele Ukrainy przybywający do Polski o każdej porze dnia mają dostęp do profesjonalnej pomocy ze strony konsultantów i lekarzy ubezpieczyciela.

PIU przypomniała, że PZU pomaga także rodzinom ponad 700 pracowników swoich spółek w Ukrainie. Zapewni im zakwaterowanie, opiekę medyczną, wsparcie psychologów i środki niezbędne do życia. Pierwsze z tych osób już są w Polsce pod opieką ubezpieczyciela. PZU jest też w kontakcie z kolejnymi, które zmierzają w kierunku polskiej granicy.

"Warta przeznaczyła 11 mln zł na działania związane z niesieniem pomocy ukraińskim obywatelom. Pieniądze zostaną przeznaczone na m.in. ustanowienie funduszu na potrzeby osób dotkniętych wojną" - podaje PIU.

Według informacji PIU Nationale Nederlanden(NN) zdecydował o przekazaniu 500 tys. zł. na działania dotyczące pomocy Ukrainie. Fundacja Unum przeznaczyła 50 tys. zł na pomoc materialną i psychologiczną. Środki rozdysponowane są wśród wolontariuszy z całej Polski, którzy angażują się w zbiórki zarówno indywidualne jak i prowadzone przez NGOs.

"Wszyscy poczuliśmy głęboką potrzebę niesienia pomocy, nasi wolontariusze: pracownicy i agenci Unum organizują zbiórki, przyjmują rodziny pod swój dach, transportują ukraińskich przyjaciół po całej Polsce, chcemy wesprzeć ich w tym działaniu. Planujemy kolejne inicjatywy, wierząc, że wspólnie zbudujemy naszym ukraińskim przyjaciołom „nowy dom” w Polsce, bezpieczny, ciepły i dający nadzieję na dobrą przyszłość" – stwierdziła prezes Fundacji Unum Małgorzata Morańska.

PIE zwróciła uwagę, że Nationale Nederlanden wraz z Fundacją Twarze Depresji uruchomił program bezpłatnej, zdalnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla obywateli Ukrainy – dzieci i osób dorosłych, mieszkających w Polsce, a także tych, którzy dopiero do Polski przyjechali lub zostali w swoich domach na Ukrainie. Konsultacje będą prowadzone w jęz. ukraińskim i rosyjskim.

NN również zaoferował wsparcie swoim pracownikom pochodzącym z Ukrainy. Towarzystwo zapewniło, że Wszystkie osoby potrzebujące pomocy mogą liczyć na wsparcie ubezpieczyciela.

PIU dodała, że Euler Hermes finansuje paliwo do swoich samochodów służbowych służących kursom do przejść granicznych. Wspiera też pracowników, którzy przyjmują u siebie rodziny z Ukrainy. Wiele osób zaangażowało się w zbieranie darów, środków higieny i jedzenia dla przekraczających granice. (PAP)

autor: Anna Bytniewska

