Beata Javorcik dla Bankier.pl: Polska może relatywnie skorzystać na pandemii

– Kryzysy zawsze otwierają nowe możliwości i ważne, by umieć je wykorzystać – mówi profesor Beata Javorcik, główna ekonomistka Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

"20 wyzwań na 20-lecie Bankier.pl" to specjalny program, w ramach którego redakcja razem z zaproszonymi gośćmi rozmawia o przyszłości 20 gorących obszarów gospodarki. W tym odcinku rozmawiamy o zmianach zachodzących w globalnej gospodarce na skutek pandemii koronawirusa i szansach, które w związku z tym ma Polska.



– Jednym z trwałych skutków pandemii będą zmiany w globalnych łańcuchach dostaw. Pandemia uświadomiła światu, jak bardzo zależni jesteśmy od Chin – twierdzi Javorcik.

– Firmy będą pod presją, by zmniejszyć ryzyko i zwiększyć odporność swoich łańcuchów dostaw na wstrząsy. Zamiast jednego dostawcy, lepiej będzie mieć dwóch dostawców, najlepiej z różnych krajów. To wiąże się z podniesieniem kosztów, ale jest to trend, który już się rozpoczął – zauważa.

Jej zdaniem dzięki automatyzacji część produkcji będzie można przenieść do krajów, gdzie koszty pracy są wyższe. – Zmiany w globalnych łańcuchach dostaw stanowią szansę dla Polski – mówi.

Co powinna zrobić Polska, by skorzystać na zmianach zachodzących w globalnej gospodarce? Jak może na nich zyskać Jan Kowalski? I czy protekcjonizm i nacjonalizm gospodarczy są dobrą odpowiedzią na kryzys? Na te pytania w rozmowie z Bankier.pl odpowiada profesor Beata Javorcik, główna ekonomistka Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

