Barometr Nastrojów Konsumenckich na plusie. Pierwszy raz od prawie czterech lat

Barometr Nastrojów Konsumenckich w styczniu na plusie, pierwszy raz od marca 2020 roku - wynika z barometru GfK – An NIQ Company.

fot. Wlodzimierz Wasyluk / / FORUM

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK – An NIQ Company, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich, w styczniu 2024 r. wyniósł 1,6 pkt., co oznacza wzrost o 4,6 jednostki w stosunku do poprzedniego miesiąca.

"Rynek czekał na ten moment bardzo długo. Po niemal 4 latach Barometr Nastrojów Konsumenckich w Polsce zatoczył koło i znów wyszedł na plus. Przekroczenie „bariery zero” to przede wszystkim zasługa młodych osób, które na obecną i przyszłą sytuację finansów (swoich i państwa) patrzą z dużym optymizmem. Na drugim biegunie znajdują się seniorzy. Gdyby pod uwagę brać wyłącznie ich perspektywę, nastroje wciąż byłyby na dużym minusie" - napisano w komentarzu do badania.

Ostatni raz na plusie Barometr znalazł się w marcu 2020 r. na granicy wybuchu pandemii COVID-19.

Badanie zrealizowano w dniach 12-17 stycznia 2024 r. na kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie n=1000 osób.

Barometr może przyjmować wartości od –100 do +100. Barometr jest zagregowanym wskaźnikiem sporządzanym na zlecenie Komisji Europejskiej, wyliczanym od 1985 roku. Obecnie indeks obejmuje 27 krajów. Dane dla Polski pochodzą z badania GfK współfinansowanego przez Komisję Europejską. (PAP Biznes)

map/ asa/