Bardzo niskie zapasy węgla w Polsce [Wykres dnia]

fot. Krystian Maj / / FORUM

Zapasy węgla przy polskich kopalniach i elektrowniach są najniższe od ponad 4 lat - zwracają uwagę analitycy BM Banku Pekao.

Zapasy węgla sięgają tylko 5,3 mln ton, co jest najniższym poziomem od I kwartału 2018 r. Taka ilość surowca wystarczy na ok. 53 dni konsumpcji - wskazują analitycy.

Zapasy węgla przy kopalniach były w sierpniu aż o 77 proc. niższe niż przed rokiem i skurczyły się do najniższego poziomu od 20 lat. Wynoszą raptem milion ton.

Nieco poprawiła się za to sytuacja w elektrowniach. Zapasy zostały odbudowane o 0,29 mln ton w lipcu - podają analitycy BM Banku Pekao.

Zapasy węgla przy kopalniach spadły o 77% rdr w sierpniu do 1.0mln ton i jest to najniższy poziom od 20 lat.



Zapasy przy elektrowniach zostały odbudowane o 0.29mln ton w lipcu.



Łączne zapasy to 5.3mln ton co odpowiada ok 53 dni konsumpcji - najniższy poziom od 1Q'18. pic.twitter.com/F76kZNdrOh — Analizy Biuro Maklerskie Pekao (@BM_PekaoAnalizy) October 5, 2022

We wtorek Agencja Rozwoju Przemysłu podała, że w produkcja i sprzedaż węgla były w sierpniu najniższe w tym roku. Polskie kopalnie wyprodukowały 3,8 mln ton węgla kamiennego, wobec blisko 4 mln ton miesiąc wcześniej i prawie 4,3 mln ton przed rokiem.

Przedstawiciele spółek węglowych wskazują, że - mimo olbrzymiego popytu na węgiel, szczególnie opałowy - skokowe zwiększenie jego wydobycia w krótkim czasie jest niemożliwe, ponieważ inwestycje górnicze są czasochłonne i kosztowne. Obecny wzmożony popyt na krajowy węgiel wynika m.in. z szybujących cen tego surowca na międzynarodowych rynkach, a także z zablokowania możliwości importu węgla z Rosji po agresji tego kraju na Ukrainę.

Jak wynika z danych ARP, od początku tego roku do końca sierpnia wielkość krajowego wydobycia węgla wyniosła ok. 35,7 mln ton wobec ok. 36,4 mln ton w ciągu ośmiu miesięcy 2021 r., a sprzedaż zbliżyła się do 36,7 mln ton wobec ok. 37,7 mln ton przed rokiem.

MKa/PAP