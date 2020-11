Bardzo mocne wzrosty na GPW. WIG-Lockdown w górę

fot. Tomasz Ras / Puls Biznesu

Po udanym poniedziałku warszawska giełda notuje jeszcze bardziej udany wtorek. Gwałtowne wzrosty notują spółki, które wcześniej taniały w obawie przed lockdownem, a tło dla wydarzeń przy Książęcej tworzą wybory w USA.

Aż o 4,2 proc. w górę idzie na wtorkowej sesji WIG20. Mocne wzrosty notują i inne główne indeksy GPW, na WIG-u obserwujemy wzrosty o 3,3 proc., na mWIG40 o 3,1 proc., a na sWIG80 o 1,3 proc. Obroty na szerokim rynku około 15:30 przekroczyły poziom 1 mld zł.

Warto dodać, że WIG20 dobrze radził sobie już w poniedziałek, gdy zyskał 2,7 proc. To jednak nawet nie pozwoliło na odrobienie strat z ostatniego tygodnia, który był dla GPW bardzo słaby. Dzisiejsze wzrosty można rozpatrywać przede wszystkim w kontekście odbicia i to właśnie odbicia dzisiejszą sesję należy rozpatrywać. Widać to m.in. w zestawieniu WIG20. Tutaj tryumfy święcą bowiem akcje spółek, które mocno taniały w ostatnim czasie.

Najlepiej radzi sobie LPP, które zyskuje 12,6 proc. Dwucyfrowy wynik notuje także Alior, o ponad 9 proc. rosną jeszcze akcje CCC. Na ponad 8-proc. plusie są także Orlen, PGE, JSW, pod kreską z kolei znalazły się tylko papiery Allegro i Dino. Nie sposób dostrzec pewnej prawidłowości. Najmocniej rosną spółki najbardziej narażone na lock-down. Tanieją z kolei firmy, w których należałoby upatrywać bezpiecznych przystani na lock-down. To o tyle ciekawe, że wciąż nie ma mowy o wyhamowywaniu ograniczeń. Rząd myśli raczej o dokładaniu nowych, niż likwidowaniu starych.

Pewne odreagowanie jest jednak obserwowane w całej Europie. Choć GPW wyróżnia się skalą wzrostów, to jednak zieleń przeważa na wszystkich rynkach Starego Kontynentu. To z jednej strony odreagowanie, z drugiej nie sposób rozpatrywać sytuacji w Europie bez kontekstu amerykańskiego. Tam z kolei trwają wybory. Na Bankier.pl szeroko pisaliśmy o wpływie propozycji poszczególnych kandydatów na rynek. Na Bankier.pl trwa także relacja, w której na bieżąco komentujemy wydarzenia w USA. Będziemy nadawać również w nocy, kiedy za oceanem będzie dochodziło do najważniejszych rozstrzygnięć.

