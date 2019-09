Barclays: Hossa na obligacjach się utrzyma

Bank Barclays, który od miesięcy zalecał kupowanie akcji, dał za wygraną i teraz radzi trzymać się obligacji.

Globalne spowolnienie, nie rozwiązany konflikt handlowy między USA i Chinami oraz ryzyko brexitu bez umowy to argumenty za tym, by inwestorzy ograniczali ekspozycję na ryzyko, pisze w czwartkowej nocie do klientów Ajay Rajadhyaksha z Barclaysa. Specjalista zaleca preferować bezpieczne obligacje wobec podatnych na pogorszenie koniunktury w gospodarce akcji. Ta rada wydaje się jednak być spóźniona, bo od miesięcy instytucja doradzała kupowanie akcji, a w tym czasie obligacje mocno zyskały, przy jednocześnie słabym zachowaniu indeksów giełdowych.

„Inwestorzy powinni wykorzystać odbicie notowań akcji oraz korektę na rynkach obligacji do zmniejszenia ekspozycji na ryzyko” – wynika z raportu.

Według instytucji hossa na obligacjach powinna się utrzymać, jednak największy potencjał nie tkwi już w najbardziej bezpiecznym segmencie tego rynku. Po tym, jak rentowności obligacji niemieckich czy japońskich sięgnęły głęboko ujemnych wartości, lepiej inwestować w oferujące rozsądne oprocentowanie obligacje krajów rozwijających się oraz amerykańskich przedsiębiorstw.

„Za utrzymaniem się obligacyjnej hossy przemawiają bardzo niskie oczekiwania inflacyjne i spowalnianie globalnej gospodarki” – tłumaczy Ajay Rajadhyaksha.

MWie