"Barbie" podbiła kina. Film zarobił już miliard dolarów

14 mln funtów raty. Taki byłby kredyt hipoteczny na Pałac Buckingham Wizytówka Londynu, duma Wielkiej Brytanii - Pałac Buckingham, oficjalny dom monarchy. Król Karol III oczywiście nie płaci za niego ani czynszu, ani nie spłaca kredytu hipotecznego. Ale co by było, gdyby jednak musiał sięgnąć do swojego portfela. Ile kosztowałby Pałac Buckingham przy rosnących stopach procentowych? Inflacja doścignęła też inne koszty brytyjskiej rodziny królewskiej.