Bar w urzędzie skarbowym oszukiwał na podatkach. Przez lata nie wydawał paragonów

WŁOCHY Rodzina biegacza, którego w lesie zabił niedźwiedź, poda państwo do sądu Wstrząs wywołała we Włoszech śmierć 26-letniego biegacza, który został zabity przez niedźwiedzia w lesie w regionie Trydent-Górna Adyga. Rodzina mężczyzny zapowiedziała, że poda do sądu państwo włoskie oraz władze prowincji Trydent.