"Ceny w Polsce prawie się nie zmieniają". Nowy banner na siedzibie NBP

Ukradli dwa rogaliki, grozi im 10 lat więzienia Dwa czekoladowe rogaliki padły łupem złodziei, którzy włamali się do jednego ze sklepów w Cieszynie. By sięgnąć po przekąski wybili wystawową szybę. Krótko potem byli już w rękach policji. Teraz grozi im 10 lat więzienia – podała we wtorek policja z Cieszyna.