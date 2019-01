Bankowy rozkład jazdy na styczeń 2019 r.

Początek roku przyniósł już kilka zmian na rynku bankowym – część instytucji zaktualizowało tabele oprocentowania, a Krajowa Izba Rozliczeniowa rozpoczęła wygaszanie usługi Invoobill w obecnej formie. Wśród pozostałych pozycji w rozkładzie można znaleźć między innymi wprowadzenie nowej bankowości internetowej w jednym z banków.

Od Nowego Roku usługa Invoobill jest świadczona w ograniczonym zakresie. Nowe płatności nie mogą być już wystawiane przez dostawców, a płatnicy nie mają możliwości wysyłania wniosków o zawarcie porozumienia. O wycofaniu usługi w bankowości internetowej pisał m.in. mBank 2 października 2018 r., zachęcając klientów do skorzystania z poprawionej wersji usługi o nowej nazwie Qlips. Czytaj więcej: Invoobill znika z rynku.

Do czasu przeszłego należą już stawki procentowe obowiązujące w kilku bankach pod koniec ubiegłego roku. Na początku miesiąca na aktualizację procentów na lokatach i kontach oszczędnościowych zdecydowało się kilka instytucji. Wśród nich można znaleźć m.in. Bank Pocztowy, BGŻ BNP Paribas (produkty i usługi przejęte od Raiffeisen Polbank), Idea Bank czy Toyota Bank. Część z nich wiąże się niestety z niższymi zyskami dla zakładających nowe depozyty lub rachunki.

28 stycznia już na dobre zagości nowa bankowość internetowa w Nest Banku. Do tej pory była ona udostępniona wyłącznie nowym klientom. Wraz z odświeżonym systemem na rynek trafi także nowa aplikacja mobilna. Bank zapowiada, iż wdrożenie zmian będzie wymagało tymczasowego wyłączenia bankowości internetowej, co będzie wiązało się z przerwą w dostępie do usług. Czytaj więcej: Nowa bankowość internetowa w Nest Banku.

Monika Dekrewicz