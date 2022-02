Bankowy rozkład jazdy na luty 2022 r.

fot. TippaPatt / / Shutterstock

Pierwsze skrzypce w lutowym zestawieniu ze zmianami w bankach gra wprowadzenie nowego cennika w jednej z instytucji. Banki kontynuują również podnoszenie stawek na lokatach.

1 lutego 2022 r. weszły w życie nowe tabele oprocentowania w aż pięciu bankach. Wszystkie z nich zaproponowały lepsze warunki na swoich produktach. W tym gronie znalazły się Bank Millennium (Lokata Millenet i Lokata Horyzont Zysku), Bank Pocztowy (podwyżka na kontach oszczędnościowych), BFF Banking Group (lepsze stawki na Lokacie Facto), Credit Agricole (zmiana stawek na Rachunku oszczędzam i lokatach bazujących na stawce WIBOR 1M) oraz Inbank (podwyżka na Lokacie standardowej).

3 lutego br. Aion Bank zmienił zarówno tabele opłat i prowizji, jak i oprocentowanie na kontach oszczędnościowych. Nowo założone Plany Light nie są już bezwarunkowo darmowe, a wiążą się z opłatą w wysokości 19,99 zł miesięcznie. Można jej uniknąć po spełnieniu warunku dotyczącego wysokości utrzymywanych na koncie oszczędnościowym środków. Bank jednocześnie rezygnuje z opłaty za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i poza jej granicami, która do tej pory wynosiła 2% dla wypłat przekraczających limit miesięczny w wysokości 900 zł. Tego samego dnia bank podwyższył stawki procentowe na Koncie oszczędnościowym o 0,50 pp. dla każdego planu.

4 lutego br. PKO Bank Polski wprowadził nowość do aplikacji mobilnej – możliwość zweryfikowania tożsamości kontaktującego się z klientem konsultanta. Czytaj więcej: PKO BP zwiększa poziom bezpieczeństwa.

8 lutego br. Bank Pekao rozszerzył dostęp do programu Mastercard – Bezcenne Chwile. Od teraz klienci banku mogą z niego korzystać bezpośrednio w aplikacji bądź bankowości internetowej. Czytaj więcej: Bank Pekao rozszerza dostęp do programu Bezcenne Chwile.

9 lutego br. Bank Millennium wprowadza po raz kolejny nową tabelę oprocentowania. Tym razem zmiany obejmują najlepszą propozycję na miesiąc – Lokatę urodzinową, której stawka wzrosła do 2 proc. rocznie.

10 lutego br. BOŚ Bank dodał do swojej aplikacji Google Pay, co pozwoli na prostsze dodawanie kart banku do tej usługi. Czytaj więcej: BOŚ Bank dodaje Google Pay do aplikacji.

Pełne zestawienie na PRNews.pl: Bankowcu, zobacz, co twoja konkurencja szykuje na luty 2022 r.

Monika Dekrewicz