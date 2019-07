Bankowy rozkład jazdy na lipiec 2019 r.

W lipcowym kalendarium na pierwszy plan zdecydowanie wysuwają się nowe tabele oprocentowania oraz cenniki dotyczące opłat i prowizji. Wśród banków, które zaprezentowały odświeżone dokumenty, znajdują się m.in. Bank Pocztowy, Getin Noble Bank czy Santander Bank Polska.

1 lipca zaczęła obowiązywać nowa tabela opłat i prowizji w Banku Pocztowym. Zmiany obejmują podwyżkę opłaty za prowadzenie Bliskiego Konta Pocztowego oraz dwóch rachunków przesuniętych do obsługi. Więcej trzeba będzie również zapłacić za abonament na bezprowizyjne wypłaty ze wszystkich bankomatów na świecie. Zaktualizowany cennik obejmuje również zmiany opłat za wydanie niektórych dokumentów. Na plus można zapisać przedłużenie promocji na bezpłatne wypłaty z bankomatów oznaczonych logo PlanetCash do końca roku.

Santander Bank Polska również wyznaczył początek miesiąca na start nowego cennika. Największe zmiany przeszedł rachunek niedostępny już w sprzedaży – niegdyś flagowe Konto Godne Polecenia. Od 1 lipca jest ono darmowe po dokonaniu zasilenia przelewem na odpowiednią kwotę. W przeciwnym razie bank naliczy opłatę w wysokości 5 zł. Pozostałe zmiany dotyczą opłaty za wypłatę lub wpłatę gotówki w placówce (Konto Godne Polecenia), sposobu naliczania opłaty za kartę w kontach walutowych i w przypadku kart kredytowych, a także za czynności w obrocie dewizowym w ramach walutowego Konta Elite. Bank zmienia także nazwę Konta VIP na Konto Select (oraz towarzyszących mu produktów powiązanych) i rezygnuje z usługi Santander SMS. Czytaj więcej: Nowa tabela opłat i prowizji w Santander Banku Polska.

W przypadku Toyota Banku 1 lipca oznacza nie tylko wejście w życie nowej tabeli opłat i prowizji, ale również debiut nowej bankowości internetowej. Odświeżony serwis został przygotowany w technologii RWD, co ułatwi korzystanie z niego na różnych urządzeniach. Nowa TOiP banku przewiduje m.in. wprowadzenie opłaty za pierwszy przelew wewnętrzny i zewnętrzny z Konta oszczędnościowego oraz konta Super Click, zmianę stawek za przelew telefoniczny oraz przelewy do ZUS i US. Bank wycofuje również opłatę za token i jego ponowne wydanie, co jest zbieżne ze startem nowej bankowości internetowej. Operacje zrealizowane przez system transakcyjny można zatwierdzać za pomocą mobilnej autoryzacji. Czytaj więcej: Nowa tabela opłat i prowizji w Toyota Banku.

Na brak nudy nie powinni narzekać również śledzący na bieżąco ofertę lokat terminowych oraz kont oszczędnościowych. W pierwszych dniach lipca pojawiło się kilka nowych tabel oprocentowania. Lepsze stawki na niektórych swoich produktach zaprezentowały Idea Bank oraz Nest Bank. Mniej zarobić można natomiast, wybierając niektóre lokaty Banku Millennium, Banku Pekao lub Getin Noble Banku. Z nowymi promocjami wyszli eurobank oraz Santander Bank Polska.

Pełne zestawienie na PRNews.pl: Bankowcu, zobacz, co twoja konkurencja szykuje na lipiec 2019 r.

Monika Dekrewicz