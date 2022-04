Bankowy potop na GPW. Kernel wyprzedaje majątek

/ Bankier.pl

Na GPW spadki głównych indeksów nie mają końca. Historyczne serie kontynuują duże i średnie spółki. Wyprzedaż akcji banków była nie do opanowania podczas środowego handlu.

Na zakończenie sesji WIG20 spadł o 0,7 proc., tym samym jest niżej 8. raz z rzędu, co nie miało miejsca od czerwca 2015 r. WIG po spadku o 1,18 proc. był niżej 8 sesji jedna po drugiej, podobnie jak w październiku 2020 r. Najwięcej, bo aż 10 sesji z rzędu zniżkuje mWIG40 (-2,77 proc.), co jest najgorszą serią od maja 2012 r. kiedy takich sesji było 11. Swoją serię tylko od 20 kwietnia liczy sWIG80 (-1,36 proc.). Obroty wyniosły 1,32 mld zł, z czego 1 mld dotyczył dużych spółek.

Sektorowo tylko 3 branżowe indeksy zaliczyły wzrosty. Były to: górnictwo (3,29 proc.), energia (1,19 proc.), paliwa (0,93 proc.), informatyka (0,69 proc.) oraz gry (0,39 proc.). Wśród pozostałych najmocniej zniżkowały spółki spożywcze (-10,14 proc.), chemiczne (- 4,43 proc.) oraz banki (-3,83 proc.).

Nie wyczerpuje się siła podaży na warszawskim parkiecie. Wobec mocno spadkowej wtorkowej sesji w USA przebieg handlu w środę był do przewidzenia. Tym bardziej że inwestorzy od rana mogli dyskontować potencjalny wpływ zakręcenia gazowego kurka. Dochodziła do tego słabość złotego oraz pojedyncze sygnały od poszczególnych spółek. O całości zdecydowała jednak przecena sektora bankowego. O ile na europejskich parkietach widać było chęć posilenia się rosnącymi kontraktami i wzrostowym otwarciem w USA, o tyle rynek niedźwiedzia dominował w Warszawie od początku do końca sesji.

W indeksie największych spółek, zresztą jak w pozostałych segmentach rynku, spadki były napędzane przeceną banków. To być może dalsze pozycjonowanie się inwestorów wobec rządowych planów pomocy kredytobiorcom lub efekt podkopanego zaufania do stabilności systemu, w którym funkcjonują banki. Liderem przeceny w blue chipach był mBank (-7,33 proc.) a zaraz za nim kolejno Pekao (4,3 proc.), Santander (-4 proc.) i PKO BP (-1,32 proc.).

Pogłębia minima kurs Allegro (-2,3 proc.), na rynku pojawiła się obniżona rekomendacja „neutralnie” dla spółki od JP Morgana. Wcześniej wydawanie rekomendacji było zawieszone. Cena docelowa została oszacowana na 33,7 zł.

Mocna przecena banków była nie do zrównoważenia, nawet wzrostami innych dużych spółek jak KGHM (3,54 proc.), PKN Orlen (1,35 proc.) czy PGNiG (0,94 proc.). Wyżej były też JSW (2,3 proc.), PGE (1,09 proc.) oraz CD Projekt (0,91 proc.).

Zakręcenie rosyjskiego gazu nie odbiło się póki co na kursie PGNiG, które już wcześniej sygnalizowało nieprzedłużenie kontraktu jamalskiego (wygasa w 2022 r.) i zabezpieczanie alternatywnych dostaw. PGNiG potwierdził, że nastąpiło całkowite wstrzymanie dostaw gazu ziemnego dostarczanego przez Gazprom. Jak podała spółka, sytuacja nie ma aktualnie wpływu na bieżące dostawy do klientów, którzy otrzymują paliwo zgodnie z zapotrzebowaniem.

W drugiej linii działo się jeszcze więcej za sprawą „wyścigu” o miano lidera spadków oraz miejsce na podium. Pierwsza walka rozegrała się miedzy Aliorem (-14,33 proc.) i Kernelem (-16,08 proc.). Ten pierwszy podał wyniki za I kwartał 2022 r., które okazały się poniżej konsensusu. Ten drugi poinformował, że z powodu blokady ukraińskich portów Morza Czarnego w wyniku rosyjskiej agresji, zarząd zdecydował o zbyciu części aktywów. Transakcja ma mieć wartość ok. 210 mln dolarów.

O miejsce na podium najbardziej tracących spółek walczyły za to Millenium (-6,17 proc.) oraz Grupa Azoty (-6,07 proc.). Spadki Millenium można tłumaczyć ogólnym sentymentem do sektora oraz tym, że to ten bank jest według ekspertów najbardziej wrażliwy na propozycje rządu. Kurs Grupy Azoty z kolei może dyskontować problemy z gazem, którego jest największym przemysłowym konsumentem w Polsce. Po sesji spółka opublikuje roczne sprawozdanie za 2021 r.

Z drugiej strony był wzrost kursu XTB (6,94 proc.), które opublikowało fantastyczne szacunkowe wyniki za I kwartał 2022 r.

Na szerokim rynku warto odnotować wzrosty spółek węglowych, zwłaszcza Bumechu (7,4 proc.), którego kurs jest najwyżej od 2014 r.

Mocno wzrosły też akcje Shopera (14,73 proc.), ale spółka nie podała nowych informacji w systemie ESPI.

MKu