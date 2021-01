Bankowe produkty, które deklasują konkurencję. Liderzy rankingów 2020

Shutterstock

Za nami burzliwy rok, także w sektorze bankowym, ale nie wszystkie produkty finansowe były w równym stopniu podatne na trwające miesiącami perturbacje. Redakcja Bankier.pl policzyła, które oferty najskuteczniej broniły miana najlepszych kont, lokat czy kredytów w okresie naznaczonym pandemią.

To kolejna edycja tzw. rankingu roku, czyli dorocznego podsumowania wyników banków w dziesiątkach rankingów przygotowywanych przez redakcję Bankier.pl w ciągu mijających 12 miesięcy. W dobie walki o klienta krótkotrwałymi promocjami podpowiadamy, które oferty bankowe najdłużej bronią statusu zwycięzcy w porównaniach z konkurencją, a zatem proponują ofertę nie tylko atrakcyjną, ale i stabilną.

Konsekwentnie przeanalizowaliśmy wszystkie ubiegłoroczne (od stycznia do grudnia 2020 r. włącznie) wydania 5 typów regularnych rankingów (kont osobistych, kont firmowych, kont oszczędnościowych, lokat i kredytów hipotecznych), co przy ich zróżnicowanym kalendarium wydawniczym przełożyło się na łącznie blisko 90 publikacji tego rodzaju. Dziś pokazujemy banki i oferty, które najczęściej gościły na 1. miejscach rankingów Bankier.pl w całym 2020 roku, przypominając mocne strony najlepszych propozycji.

Najtańsze konta osobiste 2020

Jak powstaje ranking kont osobistych? Na łamach Bankier.pl nie może zabraknąć rankingu kont osobistych. Co miesiąc sprawdzamy, który rachunek jest w danym miesiącu najtańszym wyborem, jeśli weźmiemy pod uwagę opłaty podstawowe, tj. prowadzenie konta, obsługę karty debetowej oraz wypłaty z bankomatów krajowych. Tę metodologię stosujemy niezmiennie od początku 2019 r.

Kto najczęściej wygrywał rankingi w 2020 roku? Nest Bank (Nest Konto)

Choć 2020 rok przyniósł wiele zmian nie tylko w zakresie funkcjonowania banków, ale i samej oferty, to ranking najtańszych kont osobistych pozostawał na nie mało podatny. Wyniki podsumowania całego roku nie odbiegają znacząco od tych, które prezentowaliśmy w poprzedniej edycji “Rankingu Roku”.

Po raz kolejny, już czwarty rok z rzędu, Nest Konto od Nest Banku może dopisać na swój rachunek zwycięstwo w „Rankingu Roku Bankier.pl”. Tym razem bank odniósł zwycięstwo w zdecydowanie lepszym stylu, bowiem zajmował pierwszą lokatę przez cały ubiegły rok, nie dzieląc swojej pozycji z nikim innym. To zmiana w stosunku do poprzedniego zestawienia, kiedy to Nest Bank, owszem, wygrał, jednak przez większość roku Citi Handlowy deptał mu po piętach, przez dziesięć miesięcy zajmując pozycję lidera ex aequo.

LIDERZY RANKINGÓW 2020

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Lider Wynik Konta osobiste Miejsce I Nest Bank Nest Bank Nest Bank Nest Bank Nest Bank Nest Bank Nest Bank Nest Bank Nest Bank Nest Bank Nest Bank Nest Bank Nest Bank 12/12 Źródło: Bankier.pl

Nest Konto od Nest Banku zawdzięcza swoje wysokie miejsce korzystnemu cennikowi. To jedyny rachunek w rankingu, który nie stosuje żadnych opłat (nawet warunkowych) przy analizowanych parametrach. Z takich warunków cenowych będą mogli korzystać klienci jeszcze niecały miesiąc, bowiem 15 lutego br. wchodzi w życie zmiana tabeli opłat i prowizji. Wprowadzi ona m.in. opłaty za wypłaty z bankomatów innych niż Euronet. To oznacza, że na rynku nie będzie już rachunku z tzw. trzema zerami, czyli brakiem kosztów za prowadzenie, kartę i bankomaty krajowe.

Najtańsze konta firmowe 2020

Jak powstaje ranking kont firmowych? Ofertę kont bankowych dla przedsiębiorców porównujemy raz na kwartał. Najlepsze produkty wybieramy, kierując się wysokością opłaty za prowadzenie konta, używanie karty debetowej, ceną przelewów zewnętrznych zwykłych oraz prowizją pobieraną od wypłaty pieniędzy w bankomatach na terenie Polski.

Kto najczęściej wygrywał rankingi w 2020 roku? Nest Bank (BIZnest Konto)



BIZnest Konto od Nest Banku było niezaprzeczalnym liderem kwartalnych rankingów kont firmowych w 2020 r. W każdym z czterech zestawień oferta zajmowała pierwsze miejsce. Klienci biznesowi posiadający BIZnest Konto nie płacą za jego prowadzenie, korzystanie z karty płatniczej, wykonywanie przelewów zewnętrznych oraz wypłacanie pieniędzy z bankomatów w kraju. Oferta nie jest ograniczona czasowo.

LIDERZY RANKINGÓW 2020

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Lider Wynik Konta firmowe Miejsce 1. Nest Bank nd. nd. Nest Bank nd. nd. mBank / Nest Bank nd. nd. mBank / Nest Bank / Santander BP nd. nd. Nest Bank 4/4 Źródło: Bankier.pl

W drugim półroczu 2020 r. na rynku rachunków biznesowych pojawiła się jednak konkurencja dla Nest Banku. Konto Firmowe w promocji „0 zł za prowadzenie konta firmowego” od mBanku zajęło ex aequo pierwsze miejsce na podium w dwóch zestawieniach (lipcowym i październikowym). Wraz z mBankiem dwukrotnie w gronie bezpłatnych rachunków biznesowych znalazło się Konto Firmowe Godne Polecenia od Santander Banku Polska, dostępne w „Promocji dla przedsiębiorców V”. Obie promocje oferują możliwość prowadzenia konta firmowego bez opłat za przelewy zewnętrzne, używanie karty oraz wypłaty z bankomatów w ciągu 24 miesięcy.

Najlepsze konta oszczędnościowe 2020

Jak powstaje ranking rachunków oszczędnościowych? Ofertę kont oszczędnościowych weryfikujemy raz w miesiącu, czego efektem jest ranking, w którym można znaleźć najlepsze, czyli najwyżej oprocentowane propozycje. W każdym zestawieniu publikujemy dwie tabele. Jedną z nich zasilają rachunki z dodatkowymi warunkami, natomiast drugą konta bez takich ograniczeń. W obu przypadkach analiza dotyczy wkładu w wysokości 10 000 zł.

Kto najczęściej wygrywał rankingi w 2020 roku? Credit Agricole, Toyota Bank

Zwycięzcą wśród liderów comiesięcznych rankingów kont oszczędnościowych z dodatkowymi warunkami w 2020 roku zostało Konto oszczędnościowe od Credit Agricole w promocji dla nowych klientów „Na start”. Bank plasował się na czołowym miejscu w siedmiu rankingach, począwszy od czerwca ubiegłego roku, kiedy to oferował stawkę w wysokości 3 proc. w skali roku. Mimo obniżenia oprocentowania o 1 pp. obniżki u konkurencji pozwoliły mu utrzymać pierwsze miejsce, choć w grudniu było one współdzielone z najlepszą ofertą z początku roku, tj. Getin Noble Bankiem i Elastycznym Kontem Oszczędnościowym w promocji „Bonus na Start” oraz z mBankiem.

LIDERZY RANKINGÓW 2020

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Lider Wynik Konta oszczędnościowe Konta oszczędnościowe - z warunkami Miejsce 1. Getin Noble Bank Getin Noble Bank Getin Noble Bank Getin Noble Bank Getin Noble Bank Alior Bank/

Credit Agricole Credit Agricole/

mBank Credit Agricole/

mBank Credit Agricole Credit Agricole Credit Agricole Credit Agricole/

Getin Noble Bank/

mBank Credit Agricole 7/12 Konta oszczędnościowe - bez warunków Miejsce 1. Toyota Bank Toyota Bank Toyota Bank Toyota Bank Toyota Bank Toyota Bank BFF Banking Group/

BOŚ Bank BFF Banking Group/

BOŚ Bank Toyota Bank Santander Consumer Bank Santander Consumer Bank BFF Banking Group Toyota Bank 7/12 Źródło: Bankier.pl

Indeksowane Konto Oszczędnościowe od Toyota Banku może dopisać sobie kolejne zwycięstwo w „Rankingu Roku Bankier.pl” w konkurencji z najlepszymi kontami oszczędnościowymi bez dodatkowych warunków. Indeksowane Konto Oszczędnościowe, podobnie jak oferta Credit Agricole, górowało nad rywalami w siedmiu zestawieniach z dwunastu, co daje mu lepszy wynik niż przed rokiem, kiedy to miał 50-proc. skuteczność. Oferta Toyota Banku meldowała się na pierwszym miejscu od stycznia do czerwca, wracając na krótko na pozycję lidera we wrześniu. Stawki na tym rachunku wahały się w tym czasie na poziomie od 0,51 proc. (wrzesień 2020 r.) do 2,21 proc. w skali roku (styczeń 2020 r.).

Najlepsze lokaty 2020

Jak powstaje ranking lokat? Każdego roku na Bankier.pl publikowanych jest 48 cyklicznych rankingów lokat, które mają takie samo zadanie - wyłonić rynkową czołówkę dla danego terminu, kwoty i założeń co do obecności dodatkowych warunków w ofercie. Wśród badanych okresów znajdują się lokaty na 1, 3, 6 oraz 12 miesięcy. Z uwagi na zróżnicowaną ofertę na rynku lokaty z najwyższymi stawkami sprawdzany dla dwóch kwot – 10 000 zł i 100 000 zł.

Kto najczęściej wygrywał rankingi w 2020 roku? Bank Millennium, BFF Banking Group, Idea Bank, Inbank, Nest Bank

Najwyższym miejscem w rankingu lokat na 1 miesiąc dzielą się te same banki co w ubiegłym roku, czyli Bank Millennium oraz Idea Bank. Pierwszy z nich nie miał sobie równych w przypadku zestawienia na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami, gdzie przez pierwsze osiem miesięcy nie schodził z pierwszego miejsca tabeli. Końcówkę roku w tym zestawieniu zdominował Idea Bank, któremu przypadł również laur zwycięstwa w pozostałych dwóch zestawieniach, odnotowując zwycięstwo we wszystkich rankingach lokat na 10 000 zł bez dodatkowych warunków oraz w dziesięciu zestawieniach na 100 000 zł.

Idea Bank notuje świetny wynik również w przypadku lokat kwartalnych na 100 000 zł, a w pozostałych zestawieniach najczęściej zwyciężały Nest Bank oraz Inbank. Idea Bankowi nie udało się zameldować na najwyższym stopniu podium zestawienia dla wysokich kwot tylko raz - w czerwcu. Tak samo niezawodny był Nest Bank, którego Nest Lokata Witaj powtarza sukces z poprzedniego roku. Jedenaście miesięcy na pierwszym miejscu tabeli na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami - to jego rezultat. Wśród najlepszych propozycji na tę samą kwotę, jednak bez tego typu ograniczeń, najbardziej wyróżniała się Lokata standardowa od Inbanku, zajmująca fotel lidera w średnio dwóch rankingach na każde trzy zestawienia.

LIDERZY RANKINGÓW 2020

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Lider Wynik Lokaty Lokaty 1M Miejsce 1. - 10 tys. zł z warunkami Bank Millennium Bank Millennium Bank Millennium Bank Millennium Bank Millennium Bank Millennium/

PKO BP Bank Millennium/

EnveloBank Bank Millennium/

EnveloBank Idea Bank Idea Bank Idea Bank Idea Bank Bank Millennium 8/12 Miejsce 1.- 10 tys. zł bez warunków Idea Bank Idea Bank Idea Bank Idea Bank Idea Bank Idea Bank Idea Bank Idea Bank Idea Bank Idea Bank Idea Bank Idea Bank Idea Bank 12/12 Miejsce 1. - 100 tys. zł Idea Bank Idea Bank EnveloBank/

Idea Bank Idea Bank Idea Bank EnveloBank/

Idea Bank EnveloBank EnveloBank Idea Bank Idea Bank Idea Bank Idea Bank Idea Bank 10/12 Lokaty 3M Miejsce 1. - 10 tys. zł z warunkami Bank Millennium/

Nest Bank Bank Millennium/

Nest Bank Bank Millennium/

Nest Bank Nest Bank Idea Bank/

mBank/

Nest Bank Bank Pekao/

mBank Bank Millennium/

Nest Bank Bank Millennium/

Nest Bank Bank Millennium/

Nest Bank Nest Bank Nest Bank Nest Bank Nest Bank 11/12 Miejsce 1. - 10 tys. zł bez warunków BFF Banking Group BFF Banking Group BFF Banking Group Inbank Idea Bank Inbank Inbank Inbank Inbank Inbank Inbank Inbank Inbank 8/12 Miejsce 1. - 100 tys. zł Idea Bank Idea Bank Idea Bank Idea Bank/

neoBank Idea Bank BFF Banking Group Idea Bank Idea Bank Idea Bank Idea Bank Idea Bank Idea Bank Idea Bank 11/12 Lokaty 6M Miejsce 1. - 10 tys. zł z warunkami Nest Bank Nest Bank Nest Bank Nest Bank Nest Bank Nest Bank Nest Bank Nest Bank Nest Bank Nest Bank Nest Bank Nest Bank Nest Bank 12/12 Miejsce 1. - 10 tys. zł bez warunków BFF Banking Group BFF Banking Group BFF Banking Group BFF Banking Group Inbank Inbank Inbank Inbank Inbank Inbank Inbank Inbank Inbank 8/12 Miejsce 1. - 100 tys. zł BFF Banking Group BFF Banking Group BFF Banking Group BFF Banking Group BFF Banking Group BFF Banking Group BFF Banking Group BFF Banking Group BFF Banking Group BFF Banking Group BFF Banking Group BFF Banking Group BFF Banking Group 12/12 Lokaty 12M Miejsce 1. - 10 tys. zł z warunkami Toyota Bank Nest Bank BOŚ Bank BOŚ Bank BFF Banking Group BFF Banking Group BFF Banking Group BFF Banking Group BFF Banking Group BFF Banking Group BFF Banking Group BFF Banking Group BFF Banking Group 8/12 Miejsce 1. - 10 tys. zł bez warunków BFF Banking Group BFF Banking Group BFF Banking Group BFF Banking Group Inbank Inbank Inbank Inbank Inbank Inbank Inbank Inbank Inbank 8/12 Miejsce 1. - 100 tys. zł BFF Banking Group BFF Banking Group BFF Banking Group BFF Banking Group BFF Banking Group BFF Banking Group BFF Banking Group BFF Banking Group BFF Banking Group BFF Banking Group BFF Banking Group BFF Banking Group BFF Banking Group 12/12 Źródło: Bankier.pl

Mianem oferenta najlepszych lokat półrocznych podzieliły się między sobą trzy banki - BFF Banking Group, Inbank oraz Nest Bank. Nest Bank oraz Inbank powtórzyły wyczyn osiągnięty na depozytach 3-miesięcznych z bardzo podobnym wynikiem, choć tutaj Nest Lokata Witaj od Nest Banku nie dała żadnych szans konkurencji i zgarnęła komplet w zestawieniach na 10 000 zł z tzw. haczykami. Najkorzystniejszą lokatą półroczną na 100 000 zł okazała się Lokata Facto od BFF Banking Group, która również nie schodziła z pierwszego miejsca przez cały rok.

Zwycięstwo w rocznym rankingu lokat na 12 miesięcy mogą sobie przypisać dwa banki - BFF Banking Group oraz Inbank. Im dłuższy okres, tym lepszy wynik pierwszego z nich. Zwycięstwo na wysoką kwotę na półrocznych lokatach to był początek sukcesów BFF Banking Group, który na przestrzeni całego 2020 roku miał najlepszą ofertę na 12 miesięcy nie tylko dla skłonnych wpłacić środki w wysokości 100 000 zł (12 zwycięstw na 12 rankingów), ale również tych, którzy mają mniej oszczędności, ale nie unikają konieczności założenia rachunku depozytowego (8 zwycięstw). Osoby, które odrzuciły taką opcję, najwięcej mogły zarobić, jeśli wybrały Lokatę standardową od Inbanku (8 zwycięstw).

Najtańsze kredyty hipoteczne 2020

Jak powstaje ranking kredytów hipotecznych? Ranking kredytów hipotecznych powstaje co miesiąc. Za każdym razem sprawdzamy oferty banków dla innego profilu nieruchomości i kredytobiorcy. 2020 rok był rokiem gwałtownych zmian na rynku. Wkrótce po wybuchu pandemii wiele banków zdecydowało się zmienić wymagania dotyczące wkładu własnego. Z tego powodu w rankingach kredytów hipotecznych sprawdzaliśmy oferty kredytodawców także dla niższego poziomu LTV, a kredyty z minimalną, 10-procentową wpłatą własną przez kilka miesięcy nie były klasyfikowane.

Kto najczęściej wygrywał rankingi w 2020 roku? Citi Handlowy, Bank Pekao, Bank BPS

Przez lata zmiany cenników kredytów hipotecznych były raczej rzadkie, a korekty polityki kredytowej niewielkie. W 2020 r. obserwowaliśmy zupełnie inne trendy. Kredytodawcy bardzo szybko zareagowali na zmiany w otoczeniu - w górę poszły zarówno marże, jak i wymagania dotyczące wpłaty własnej klientów. Rynek został “zamrożony” na wiosnę, by później stopniowo powracać do luźniejszych regulacji. Nadal jednak dostęp do finansowania jest trudniejszy niż przed pandemią, chociaż obniżka stóp procentowych wyraźnie wpłynęła na koszty hipotek odczuwane przez kredytobiorców.

LIDERZY RANKINGÓW 2020

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Lider Wynik Kredyty hipoteczne Kredyty hipoteczne - LTV 90 Miejsce 1. Bank Pekao Bank Pekao Bank Pekao Bank Millennium nd. nd. nd. nd. nd. Bank BPS Bank BPS Bank BPS Pekao/BPS 3/7 Kredyty hipoteczne - LTV 80 Miejsce 1. Citi Handlowy Bank BPS Bank BPS Bank BPS PKO BP Pekao Bank Hipoteczny Citi Handlowy Citi Handlowy Citi Handlowy Pekao Bank Hipoteczny Bank Millennium Bank Millennium Citi Handlowy 4/12 Kredyty hipoteczne - LTV 70 Miejsce 1. nd. nd. nd. Bank BPS Bank BPS Pekao Bank Hipoteczny Citi Handlowy Citi Handlowy Citi Handlowy nd. nd. nd. Citi Handlowy 3/5 Źródło: Bankier.pl

W czołówce rankingów dla kredytów z minimalnym wkładem własnym najczęściej gościły dwie instytucje - Bank BPS oraz Bank Pekao. Kredytodawcy po trzy razy znaleźli się na pierwszych miejscach w tabeli.

W przypadku kredytów z 20-procentowym i 30-procentowym wkładem własnym lider był jeden - Citi Handlowy. Ta instytucja znalazła się na pierwszym miejscu w czterech z dwunastu zestawień z LTV równym 80 proc. Citi Handlowy nie oferował jednak i nadal nie oferuje zobowiązań z LTV 90 proc.

W 2021 roku nie tylko nie zaprzestajemy publikacji rankingów, ale z jeszcze większym zainteresowaniem wypatrujemy zmian w zestawieniach. Zachęcamy do lektury najnowszych redakcyjnych porównań produktów bankowych i do sprawdzania pozycji ofert w porównywarkach Bankier.pl/Smart.

Monika Dekrewicz, Dominika Florek, Michał Kisiel, Malwina Wrotniak