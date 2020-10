Bankowcy uważają, że stopy procentowe są za niskie

Glapiński: Na kryzys szybko zareagowaliśmy agresywnym luzowaniem monetarnym

W odpowiedzi na kryzys ważne jest szybkie działanie, przy braku pełnych danych decydenci muszą opierać się na intuicji, heurystyce, doświadczeniu i zdrowym rozsądku - powiedział prezes NBP Adam Glapiński podczas wideokonferencji "Adjustments in and to an Uncertain World", organizowanej przez Bank Litwy. Dodał, że kierując działaniami NBP w odpowiedzi na kryzys polegał na tego typu "miękkiej wiedzy".