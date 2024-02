Bankowcy piszą do premiera ws. wakacji kredytowych. "Wysoce szkodliwe dla moralności płatniczej Polaków"

Zaproponowane rozwiązania oceniamy jako wysoce szkodliwe dla moralności płatniczej Polaków - takie słowa kierują bankowcy w liście ws. wakacji kredytowych wysłanym do premiera. Dotarła do niego "Gazeta Wyborcza".

Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich, i Cezary Stypułkowski, prezes mBanku i przewodniczący rady ZBP, skierowali pismo do premiera Donalda Tuska, w którym argumentują, dlaczego ich zdaniem nie należy przedłużać wakacji kredytowych na 2024 rok.

Rząd ma się zająć tą kwestią na najbliższym posiedzeniu.

Jak czytamy w Wyborczej.biz, która dotarła do listu:

„W imieniu sektora bankowego jeszcze raz apelujemy o odstąpienie od dalszego procedowania projektu ustawy w zakresie dotyczącym przepisów przedłużających tzw. wakacje kredytowe. Zaproponowane rozwiązania - nawet przy założeniu wprowadzenia ograniczeń dostępowych - oceniamy jako wysoce szkodliwe dla moralności płatniczej Polaków i tak już mocno nadwyrężonej ostatnimi latami rządów poprzez uprawianie polityki masowego rozdawnictwa kosztem określonych branż gospodarki i kluczowych podatników".

I dodają, że pomysł przedłużenia wsparcia dla kredytobiorców „utrwala niebezpieczną tendencję zapoczątkowaną przez poprzedni rząd nieuzasadnionych oczekiwań społecznych co do możliwości niewykonywania umów, podważając tym samym zaufanie do stabilności prawa, które jest podstawą bezpiecznej bankowości, bez której prawidłowego funkcjonowania, niemożliwe jest finansowanie kluczowych inwestycji w Polsce".

A co proponują w zamian? Przypominają, że w Polsce mamy już narzędzie służące wsparciu kredytobiorców, którzy mają problemy z regulowaniem zobowiązań: Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Sugerują, by zaoszczędzone pieniądze przekierować właśnie do tego funduszu: "Środki, które miałyby być poniesione przez banki w związku z przedłużeniem wakacji kredytowych, przeznaczymy na zasilenie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców" - proponują premierowi.

Trzeba przyznać, że w dalszej części listu padają mocne słowa. Między innymi o tworzeniu prawa w oparciu o merytoryczne argumenty, a nie populistyczne hasła, o chaotycznym rozdawnictwie i nieuzasadnionych transferach socjalnych, będących formą swoistego wywłaszczenia, za który płacą wszyscy klienci banków, zwłaszcza oszczędzający.

W podobnym tonie o wakacjach kredytowych na łamach Bankier.pl wypowiadał się już szef ZBP Tadeusz Białek w rozmowie z Michałem Kisielem.

O tym, że przedłużanie programu jest niewskazane, mówił też szef NBP Adam Glapiński.

Co jeszcze bankowcy napisali do premiera? Jak argumentowali? O tym w piątkowej "Gazecie Wyborczej".

Wakacje kredytowe 2024 – takie warunki to kuriozum Projekt modyfikacji zasad ustawowych wakacji kredytowych powraca do pomysłu ograniczenia grona uprawnionych. Przyjęty próg jest jednak co najmniej zastanawiający, a oparcie się na wskaźniku raty do dochodu ma poważne wady.

