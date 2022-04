Bankowa wyprzedaż po słowach premiera. Obudzony Mercator mocno w górę

fot. Maciej Figurski / / FORUM

Sesja upłynęła na pogłębieniu zeszłotygodniowych spadków, które były dodatkowo wspomagane wyprzedażą akcji sektora bankowego. Kurs Mercatora zaliczył największy wzrost na GPW.

Poniedziałek na rynkach akcji był dniem utrzymania słabych nastrojów wśród inwestorów. Nie pomogły wyniki wyborów we Francji z uwagi na coraz większe konsekwencje polityki lockdownów w Chinach. Wciąż rezonuje mocno jastrzębi wydźwięk zeszłotygodniowych wypowiedzi członków Fed, którzy są zdecydowani na mocniejsze zacieśnianie polityki monetarnej USA. W Polsce oprócz zewnętrznego sentymentu głównym rozgrywającym na rynku akcji okazał się premier, który ogłosił nowe pomysły pomocy kredytobiorcom. Notowania sektora bankowego natychmiast zanurkowały w dół.

Na koniec dnia WIG spadł o 2,72 proc. i jest najniżej od 8 marca. WIG był niżej o 2,4 proc. Słabo też było w niższych segmentach rynku. mWIG40 spadł o 1,88 proc., a sWIG80 zniżkował o 1,41 proc. Obroty wyniosły 1,64 mld zł, z czego 1,36 mld dotyczyło dużych spółek.

Sektorowo na plusie były tylko branża energii (4,19 proc.) i gier (1,74 proc.). Najmocniej zniżkowały banki (-5,77 proc.) i górnictwo (-5,71 proc.). Sporo oddały też leki (-3,45 proc.) czy sektor paliwowy (-3,01 proc.)

W WIG20 na początku poniedziałkowej sesji najmocniej traciły spółki górnicze i paliwowe, jednak sytuacja zmieniła się po godzinie 10.00, kiedy to Mateusz Morawiecki zaprezentował w Katowicach plan pomocy dla kredytobiorców.

W czasie jego prezentacji banki zaczęły mocno tracić na wartości, ciągnąc główne indeksy na kwietniowe minima. W gronie blue chipów najmocniej spadły jednak akcje KGHM-u (-6,73 proc.), które podążają za spadkami cen miedzi i zakłóconym popytem z chińskiego rynku. Na akcjach spółki fundusz grający na spadki powiększył swoją pozycję - wynika z rejestru KNF.

Dalej już były akcje banków. PKO BP był niżej o 6,25 proc., mBank spadł 6,18 proc., Pekao o 5,98 proc., a Santander o 5,1 proc

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, prezentując plan pomocy dla kredytobiorców, premier Mateusz Morawiecki powiedział, iż rząd chce, by banki przeznaczyły na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców dodatkowe 1,4 mld zł w 2022 r., 2 mld w 2023 r., a docelowo być może nawet 5 mld zł. Na koniec lutego 2022 r. zysk banków za jeden miesiąc sięgnął ponad 4,1 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 97 proc. w stosunku do lutego 2021 r. – wynika z danych NBP.

W obliczu spadków cen ropy na światowych giełdach, niżej były również spółki paliowe. Więcej oddał PKN Orlen (-4,18 proc.), a za nim był Lotos (-2,18 proc.).

Liderem wzrostów w WIG20 były natomiast akcje PGE (5,52 proc.). W piątek spółka poinformowała o przydzieleniu wszystkich akcji nowej emisji. Skarb Państwa obejmie akcje o wartości ok. 2,5 mld zł, otwarte fundusze emerytalne obejmą akcje o wartości ok. 450 mln zł, a pozostałym inwestorom zostaną przydzielone akcje o wartości ok. 250 mln zł.

Ponad 130 zł kosztują akcje CD Projektu, które po wzroście 2,45 proc. przerwały sześć spadkowych sesji z rzędu.

Ponad kreską były jeszcze tylko notowania Pepco, Asseco oraz Allegro. Minimalnie stracił kurs Orange (-0,08 proc.).

W drugiej linii oraz na całym rynku, niekwestionowanym liderem wzrostów był kurs Mercatora (15,18 proc.), osiągnięty przy 13,5 mln zł obrotu. Spółka nie podała nowych informacji, ale po publikacji szacunkowych wyników za I kwartał oraz po konferencji zarządu z inwestorami zalicza drugą wyraźną wzrostową sesję z rzędu.

W nielicznej grupie 12 rosnących spółek z mWIG40 były również energetyczny Tauron (6,67 proc.) oraz spółki z branży gier: PlayWay (6,45 proc.) i Ten Square Games (4,28 proc.). Ta ostatnia poinformowała o zamiarze wypłaty 10 zł dywidendy na akcję z zysku za 2021 r.

Po drugiej stronie znalazły się przecenione akcje Mabionu (-19,16 proc.), Millennium (-8,54 proc.) i LiveChatu (-8,53 proc.).

Na szerokim rynku wyróżnił sie kurs Bowimu (11,75 proc.). Zarząd tej spółki z branży stalowej zarekomendował przeznaczenie ok. 30 proc. zeszłorocznego zysku na dywidendę, co daje wypłatę 2,52 zł na akcję.

MKu