Banknotów 500 zł wciąż przybywa

Wraz z rosnącą inflacją oraz wynagrodzeniami, nominalna wartość zakupów dokonywanych przez Polaków również jest coraz większa. Niektórym transakcje gotówkowe ułatwia istnienie banknotu o nominale 500 zł, choć jest ich w obiegu wciąż niewiele.

Hasło „500 zł” większości Polaków wciąż bardziej kojarzy się z rządowym programem, a nie z nowym banknotem. Trudno się dziwić – Jan III Sobieski w portfelach występuje znacznie rzadziej niż poprzedzający go władcy. Z każdym kwartałem jest jednak pod tym względem coraz lepiej.

Według najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego (wg stanu na koniec 2017 r.) poprawna odpowiedź na to pytanie to: 7 227 572 sztuk. Oznacza to, że tylko 0,37 proc. banknotów w obiegu stanowią te o najwyższym nominale. Dla porównania, pod koniec trzeciego kwartału ubiegłego roku, mieliśmy w obiegu 5 251 165 „Sobieskich” (0,27 proc.).

Wzrosła, choć oczywiście nie tak mocno, także liczba pozostałych banknotów: 200 zł (+8,8 proc. r/r, +3,4 proc. k/k), 100 zł (+2,2 proc. r/r, +1,6 proc. k/k), 50 zł (+0,02 proc. r/r, +2,2 proc. k/k), 20 zł (+10,5 proc. r/r, +2,2 proc. k/k) oraz 10 zł (+3,1 proc. r/r, +2,9 proc. k/k).

Łączna wartość banknotów pozostających w obiegu wyniosła natomiast 193,95 mld zł. To o 2,6 proc. więcej niż kwartał wcześniej oraz o 6 proc. więcej niż rok wcześniej.

Do liczby banknotów pozostających w obiegu gotówkowym nie zalicza się banknotów złożonych w kasach i skarbcach oddziałów NBP, złożonych przez NBP do depozytów w skarbcach innych banków czy wycofanych z uwagi na stopień zużycia

Przyrost liczby sztuk w obiegu odnotowano także w przypadku wszystkich monet. W każdym z dziewięciu przypadków kwartalna skala wzrostu wyniosła ok. 2 proc. W ujęciu rocznym przybyło ok. 6-7 proc. każdej z monet, z wyjątkiem pięciozłotówek, których na koniec 2017 r. było niemal tyle samo, co rok wcześniej.

Wartość wszystkich monet na koniec 2017 r. wyniosła 4,48 mld zł, co w połączeniu z wartością banknotów daje łączną wartość gotówki na poziomie 198,4 mld zł. Istnieje więc spora szansa na to, że w 2018 r. wartość gotówki w obiegu przekroczy 200 mld zł. Warto dodać, że barierę 100 mld zł po raz pierwszy pokonano niemal równo 10 lat temu, w ostatnim kwartale 2018 r.

Michał Żuławiński