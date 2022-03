Bankier.pl wygrywa wśród mediów dla inwestorów na Invest Cuffs 2022

/ Invest Cuffs

Portal Bankier.pl zwyciężył w kategorii Media Rynku w czasie dorocznego spotkania branży inwestycyjnej - Kongresu Invest Cuffs 2022. Bardzo dziękujemy naszym czytelnikom i inwestorom za przyznanie tego wyróżnienia.

- Bardzo dziękuję naszym czytelnikom i inwestorom za przyznane wyróżnienie. Zespół redakcyjny Bankier.pl, który tu reprezentuję, stara się dostarczać inwestorom jak najlepsze, jak najbardziej rzetelne informacje i treści ze świata rynków finansowych - powiedział Marcin Dziadkowiak, zastępca redaktora naczelnego portalu, odbierając nagrodę w czasie uroczystej gali. - Nagroda, którą odbieram, jest wyróżnieniem właśnie dla zespołu redakcyjnego, któremu bardzo dziękuję za siły i pasję wkładane w pracę. Jak widać, znajduje to uznanie wśród czytelników. Ale za tym, co widzą inwestorzy, wchodząc na Bankier.pl, stoi praca nie tylko redakcji, ale także wielu innych osób z zespołu Bankier.pl, którym także z tego miejsca dziękuję - dodał.

Statuetkę w imieniu redakcji odbiera Marcin Dziadkowiak, p.o. redaktora naczelnego Bankier.pl. (Bankier.pl)

To już ósma odsłona konkursu Invest Cuffs, która promuje najważniejsze autorytety i podmioty w polskiej branży inwestycyjnej. W ramach tegorocznego konkursu internauci oddawali głosy w 21. kategoriach związanych ze światem inwestycyjnym na nominacje przyznane przez członków kapituły konkursu. W kategorii Media Rynku Bankier.pl wyprzedził tak uznane marki, jak Parkiet, Business Insider, Rzeczpospolita, Stockwatch, Stooq, Fintek, FXMag, ISBNews.

To druga z ważnych nagród przyznawanych corocznie przez inwestorów, która trafia do Bankier.pl. Portal jest regularnie uznawany za najważniejszy serwis internetowy skierowany do inwestorów w Ogólnopolskim Badaniu Inwestorów - corocznym badaniu przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

Laureaci ósmej odsłony konkursu Invest Cuffs. (Bankier.pl)

Invest Cuffs 2022 to wydarzenie odbywające się w dniach 25-26 marca w ICE Kraków Congress Centre. Składa się na nie konferencja poświęcona szerokiemu spektrum tematów inwestycyjnych oraz targi ze stoiskami domów brokerskich, banków oraz spółek giełdowych.