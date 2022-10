Banki znów pomogły we wzrostach. Rozwiązanie dla cukrzyków hitem na GPW i pechowa 13 na NewConnect

fot. Tomasz Ras / / Puls Biznesu

Inwestorzy w czwartek chętniej kupowali akcje zwłaszcza największych spółek. Znów dobrą sesję mają za sobą banki i spółki surowcowe. Na GPW hitem okazała się informacja o inwestycji w spółkę rozwijającą nowatorskie rozwiązanie dla cukrzyków, a kompletną porażką skończył się kolejny debiut na NewConnect.

Handel na GPW rozpoczął się od zniżek w za ślad umiarkowanie spadkowym przebiegiem sesji w Azji i zniżkującymi notowaniami kontraktów terminowych. Dla polskich inwestorów, ciągle w największym stopniu zależnych od sentymentu rynków bazowych, tym razem pozytywnym zaskoczeniem była poranna paczka danych makroekonomicznych z polskiej gospodarki, która zachęciła do odważniejszego kupowania akcji.

Na korzyść popytu działało osłabienie dolara, a co za tym idzie odbicie cen surowców. Zachęcone wzrostowym otwarciem w USA byki w ostatniej części sesji rozwinęły ruch w górę, zwłaszcza na WIG20, który jednak w ogólnym obrazie jeszcze niewiele zmienia i dalej sugeruje konsolidację na dotychczasowym dnie bessy.

WIG20 skończył dzień o 2,06 proc. wyżej, wydatnie przekładając się na wzrost szerokiego rynku o 1,66 proc. mierzonego przez WIG. Mniejszym wsparciem był mWIG40, który wzrósł o 1,16 proc., a wyraźnie od reszty odstawał sWIG80 ze zwyżką o 0,34 proc. Obroty wyniosły 1,05 mld zł, z czego 872 mln dotyczyło WIG20.

Wzrosty indeksów na GPW zostały napędzone dobrą postawą kursów banków, które wraz z rosnącymi rentownościami polskich obligacji rozgrywają scenariusz dalszych podwyżek stóp procentowych.

Wsparcie ze strony rynków bazowych, zwłaszcza amerykańskiego, przyszło po kolejnych lepszych od prognoz wynikach, między innymi IBM czy American Airlines. Nieco dziegciu przyniosły mieszane wyniki Tesli i wciąż dobre dane z amerykańskiego rynku pracy, tym razem o mniejszej od prognoz liczbie wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. W tle była także rezygnacja z funkcji brytyjskiej premier Liz Truss, które wzmocniło funta przede wszystkim kosztem dolara.

Na GPW, sektorowo to banki (3,70 proc.) wiodły prym we wzrostach, który podniosły notowania sześciu branżowych indeksów. Równie mocne było górnictwo (3,64 proc.), a całość wsparły paliwa (1,47 proc.), na których wykręcono 172 mln zł obrotu, ustępując pod tym względem tylko bankom – 244 mln zł. Na minusie m.in. spółki spożywcze (-2,08 proc.) i chemia (-1,73 proc.).

W WIG20 znów na czele w tym tygodniu jeśli chodzi o wzrost był kurs mBanku (7,16 proc.), a drugi wśród liderów był PKO BP (3,83 proc.), który podał, że na transakcji sprzedaży akcji PKN Orlen zarobił.

Mocny był kurs KGHM-u (4 proc.) rosnący wraz z cenami miedzi, dobrze radził sobie kurs JSW (2,56 proc.), a odbicie zanotowały także PKN Orlen (1,19 proc.) i PGNiG (2,58 proc.), zyskując w obliczu cofnięcia dolara.

Na minusie sesję skończyły kursy 4 spółek z WIG20, z największym spadkiem Grupy Kęty (-2,8 proc.), które jako pierwsza spółka z portfela pokazał wyniki za III kwartał. Słabiej wypadły także notowania spółek odzieżowych: LPP (-0,13 proc.) i CCC (-1,63 proc.). Ta druga spółka poinformowała o aneksie do umowy kredytowej, który wprowadzi zmiany wskaźników finansowych oraz zmiany terminów testowania wskaźników finansowych.

W drugiej linii na uwagę zasługuje kurs Kruka (9,4 proc.), który zyskał po informacji o rozważaniu opcji skupu akcji własnych o wartości do 1 mld zł. Oprócz tego mocne były banki jak ING (5,71 proc.) czy Millennium (3,71 proc.), a więcej zyskał też Asbis (5,22 proc.) po informacjach o przychodach za wrzesień. Na drugim końcu była energetyczna Enea (-5,09 proc.) oraz ukraiński Kernel (-4,08 proc.).

Na szerokim rynku najwięcej zyskały akcje New Tech Capital (38,81 proc.). Handel został jednak zawieszony w czasie sesji przy 0,75 mln zł obrotu. Spółka podała, że będzie komercjalizować tzw. diabetomat, czyli urządzenie do pomiaru cukru we krwi z analizy wydechu. To wynalazek opracowywany przez naukowców z AGH w Krakowie w start-upie Advanced Diagnostic Equipment, który z giełdową spółką podpisał stosowną umowę.

Odbicie po kilku dniach spadków, związanych ze sprzedażą pakietu akcji przez PlayWay, zanotował kurs producenta gier SimFabric, rosnąc o 25,18 proc.

Kolejny nieudany debiut miał miejsce na NewConnect. Kurs Emplocity, które jest w tym roku 13. nową spółką wchodzącą na ten rynek, zanotował spadek o 46,58 proc. Firm zajmuje się rozwojem sztucznej inteligencji i automatyzacją w biznesie.

MKu