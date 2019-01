Banki zapowiadają przerwy na weekend. Niedostępne m.in. płatności kartą i bankomaty

Brak dostępu do bankowości internetowej i mobilnej, niedziałające karty, brak możliwości korzystania z bankomatów i wpłatomatów, a także wyłączenie systemów maklerskich. To tylko część z zaplanowanych na ten weekend przerw w bankach. Jak co tydzień publikujemy ściągę dla aktywnie korzystających z usług bankowych.

BGŻ BNP Paribas (produkty i usługi przejęte od Raiffeisen Polbank), Deutsche Bank, Getin Noble Bank, Idea Bank, ING Bank Śląski, Lion’s Bank, mBank, Orange Finanse, Santander Bank Polska – to klienci właśnie tych instytucji muszą się mieć na baczności w ten weekend ze względu na możliwość wystąpienia utrudnień związanych z przeprowadzanymi pracami.

BGŻ BNP Paribas (produkty i usługi przejęte od Raiffeisen Polbank)

Krótką przerwę nocną dla produktów i usług przejętych od Raiffeisen Polbanku zapowiedział na stronie internetowej BGŻ BNP Paribas. Prace dotyczyć będą systemu maklerskiego i rozpoczną się o godz. 22.00 w piątek (18 stycznia) i potrwają przez trzy godziny do 1.00 dnia następnego. W tym czasie nie będzie możliwe korzystanie z systemu maklerskiego.

Deutsche Bank

Na brak dostępu do systemu transakcyjnego będą musieli się także przygotować klienci, którzy korzystają z systemu internetowej obsługi kredytu hipoNET. Prace serwisowe rozpoczną się w piątek (18 stycznia) o godz. 19.00 i potrwają aż do niedzieli (20 stycznia) do godz. 15.00.

O niedostępności bankowości internetowej oraz mobilnej poinformował także Getin Noble Bank. Klienci banku nie zalogują się na konto w niedzielę (20 stycznia) od godz. 0.05 do godz. 6.50. Przerwa podyktowana jest koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych.

Idea Bank i Lion’s Bank

Trochę wcześniej, bo już w piątek (18 stycznia), rozpocznie się pauza w Idea Banku i Lion’s Banku, która dotyczyć będzie tych samych obszarów – bankowości internetowej (Idea Cloud oraz Lion’s Bank) oraz bankowości mobilnej (Idea Cloud). Start prac został zaplanowany na godz. 22.00. Bank informuje, że powinny się one zakończyć się o godz. 6.00 dnia następnego, czyli w sobotę (19 stycznia).

ING Bank Śląski

Na problemy z dostępem do swoich usług uczula swoich klientów także ING Bank Śląski, który przeprowadzi prace technologiczno-serwisowe w dwóch turach. Pierwsza z nich dotyczyć będzie modułu Makler w systemie bankowości internetowej oraz aplikacji ING Makler Mobile, które będą niedostępne od godz. 8.00 do godz. 18.00 w sobotę (19 stycznia).

Kolejna część prac została wyznaczona na noc z niedzieli na poniedziałek (20/21 stycznia). Od północy do godz. 5.30 mogą pojawiać się utrudnienia w korzystaniu z bankomatów, wpłatomatów, bankowości internetowej oraz mobilnej Moje ING, kantoru wymiany walut, systemu ING CardsOnLine, płatności BLIK, płatności natychmiastowych, płatności internetowych (Płać z ING), a także z płatnościami kartami.

mBank i Orange Finanse

Prace modernizacyjne w mBanku oraz Orange Finanse także zostały podzielone na kilka etapów. Od godz. 19.00 w sobotę (19 stycznia) nie będą dostępne przelewy Blik oraz mKantor. Kolejne etapy będą realizowane w niedzielę (20 stycznia) – od godz. 1.30 do godz. 8.30 nie będzie można wysłać wniosku ani zalogować się na konto w internecie, od godz. 2.00 do godz. 7.30 nie będzie dostępna aplikacja mobilna, a między godz. 2.00 a godz. 6.00 nie będzie można zapłacić kartą, wypłacić gotówki z bankomatu oraz skorzystać z wpłatomatu.

Santander Bank Polska

Co więcej, również na ten weekend zostały zaplanowane prace nad systemem eMakler. Jego wersje internetowa oraz mobilna nie będą dostępne od soboty (19 stycznia) od godz. 8.00 do niedzieli (20 stycznia) do godz. 18.00.

W ciągu najbliższych dwóch dni informatycy banku skupią się nad pracą nad systemem iBiznes24 oraz systemem dla klientów indywidualnych. Pierwszy z nich zostanie wyłączony o godz. 20.00 w piątek (18 stycznia), a jego sprawność powinna zostać przywrócona o godz. 9.00 dnia następnego, z kolei bankowość internetowa i mobilna banku będą wyłączone na dziewięć godzin w sobotę (19 stycznia). Pierwsze problemy z dostępem do usług będą zauważalne o godz. 00.00 w nocy z piątku na sobotę.

MDe