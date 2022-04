Banki wprowadzają nowe konta dla Ukraińców

fot. FLORION GOGA / / Reuters

Banki wprowadzają do oferty nowe rachunki dla obywateli Ukrainy. Są one bezpłatne, ale mają ograniczoną funkcjonalność. Do ich założenia nie są wymagane standardowe dokumenty – banki korzystają z uproszczonej procedury.

W ostatnich dniach już trzy banki poinformowały o wprowadzeniu do oferty rachunków dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po inwazji rosyjskiej – mBank, Millennium i Alior.

W mBanku pojawiło się eKonto osobiste UA, które można założyć na podstawie dowodu lub paszportu ukraińskiego. Do konta bank wyda kartę płatniczą, która pozwoli na płacenie w sklepach, internecie oraz wypłaty z bankomatów. Rachunek i karta są bezpłatne – za darmo są także bankomaty i przelewy elektroniczne. Konto oferowane jest wyłącznie jako rachunek indywidualny, a jego właściciel będzie miał 12 miesięcy na uzupełnienie dokumentów, a więc przekazanie karty pobytu czy nr PESEL.

Konto ma ograniczoną funkcjonalność. Ukraińcy nie skorzystają m.in. z usług dodatkowych, takich jak kredyty, SFI, e-Makler, IKE/IKZE, rachunku firmowego, ubezpieczeń. Na razie nie będą też mogli skorzystać z: kont oszczędnościowych, lokat, Moich Celi, CyberRescue, usługi wielowalutowej, kont walutowych, mKantoru. Jednak będzie to możliwe wkrótce.

Bezpłatne konto dla Ukraińców pojawiło się także w Banku Millennium. - Nowe konto można teraz otworzyć na podstawie szeregu dokumentów, które wcześniej nie były akceptowane, takich jak np. ukraiński paszport wewnętrzny, akt urodzenia, prawo jazdy, dokument stwierdzający tożsamość wystawiony przez urzędy RP lub konsulaty ukraińskie. Akceptujemy dokumenty wystawione w jednym z czterech języków: polskim, ukraińskim, angielskim i rosyjskim – mówi Magdalena Jaskóła, Kierująca Wydziałem Rachunków Bieżących w Banku Millennium.

Klient może korzystać z usług banku przez okres do 12 miesięcy, o ile w tym czasie nie przedstawi akceptowanych przez bank dokumentów tożsamości, decydując się jednocześnie na przekształcenie w standardowe Konto 360. Nowe rozwiązanie zapewnia dostęp do bankowości elektronicznej, a po pobraniu aplikacji mobilnej od razu po otwarciu możliwe jest uruchomienie płatności zbliżeniowych telefonem. Rachunek do czasu przedstawienia akceptowanych przez bank dokumentów wiąże się z ograniczeniem wysokości miesięcznych wpływów oraz sumy środków klienta w banku do wysokości 10 tys. zł.

Podstawowy rachunek płatniczy wprowadził też Alior Bank. Mogą z niego skorzystać uchodźcy, którzy nie posiadają paszportu lub karty pobytu, ale mają nadany numer PESEL. – Do jego otwarcia, poza powiadomieniem o nadaniu numeru PESEL, potrzebne jest tylko zdjęcie posiadacza i polski numer telefonu komórkowego. Rachunek można otworzyć w ponad 560 oddziałach i placówkach partnerskich Alior Banku na terenie całego kraju – tłumaczy Joanna Olszewska, dyrektor Departamentu Produktów Klienta Indywidualnego w Alior Banku.

Do rachunku wydawana jest karta debetowa. Rachunek wraz z kartą posiada ograniczoną funkcjonalność, ale pozwala na realizację podstawowych potrzeb finansowych życia codziennego, m.in. płatności kartą w sklepach stacjonarnych, bezpłatne wpłaty i wypłaty gotówki w oddziałach, bezpłatne wypłaty z bankomatów oraz bezpłatne przelewy. Maksymalna kwota pieniędzy, którą można deponować na podstawowym rachunku płatniczym to 5 tys. zł, a miesięczny limit wypłat to maksymalnie 10 tys. zł. W przypadku rachunku wspólnego, limit ten dotyczy każdego ze współposiadaczy oddzielnie.