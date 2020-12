Banki w święta i Nowy Rok - kiedy dojdzie przelew, godziny działania, przerwy techniczne

fot. lucadp / Shutterstock

W okresie świąteczno-noworocznym klienci banków powinni przygotować się na zmiany. Będzie nowy grafik przelewów środków pieniężnych, oddziały skrócą godziny pracy, a niektóre instytucje zaplanowały na ten czas również przerwy w działaniu systemów bankowości internetowej.

Z tych powodów ważne płatności środków pieniężnych oraz inne czynności bankowe warto wykonać z wyprzedzeniem.

Kiedy dojdzie przelew na święta i Nowy Rok? Zmiany sesji Elixir

Przelewy krajowe środków pieniężnych pomiędzy bankami w systemie Elixir w okresie świątecznym będą następowały nie jak zwykle w dni robocze, o 9:30, 13:30 i 16:00, ale o zmienionych porach - zapowiada Krajowa Izba Rozliczeniowa. W praktyce oznacza to, że środki pomiędzy bankami będą przekazywane rzadziej niż zwykle, a w niektóre dni w tygodniiu - w ogóle, co wpłynie na to, że pieniądze dotrą do adresatów z opóźnieniem.

Oto szczegóły zmian w sesjach Elixir:

24 grudnia (czwartek, Wigilia) - sesje o 9:30 i 13:30 (brak sesji o 16:00)

25 grudnia (piątek, Boże Narodzenie) - brak sesji rozliczeniowych - dzień świąteczny

26 grudnia (sobota, II dzień świąt) - standardowo brak sesji - weekend

27 grudnia (niedziela) - standardowo brak sesji - weekend

28 grudnia (poniedziałek) - sesje o 9:30, 13:30 i 16:00

31 grudnia (czwartek, Sylwester) - sesje o 9:30 i 13:30 (brak sesji o 16:00)

1 stycznia (piątek, Nowy Rok) - brak sesji rozliczeniowych - dzień świąteczny

2 stycznia (sobota) - standardowo brak sesji - weekend

3 stycznia (niedziela) - standardowo brak sesji - weekend

4 stycznia (poniedziałek) - sesje o 9:30, 13:30 i 16:00.

Taki grafik oznacza, że przelewy zlecone np. w Wigilię oraz Sylwestra po godzinie 13:30, gdy brak trzeciej sesji rozliczeniowej, zostaną zrealizowane dopiero w kolejnym dniu roboczym, to jest odpowiednio w poniedziałek 28 grudnia oraz w poniedziałek 4 stycznia. Aż do tego czasu odbiorcy nie otrzymają przesłanych pieniędzy.

Z kolei przelewy w euro, tak krajowe i zagraniczne, w systemie Euro Elixir, będą realizowane 24 i 31 grudnia w ciągu trzech sesji (9:30, 13:30, 16:00), kolejne dni rozliczeniowe to w tym przypadku odpowiednio 28 grudnia i 4 stycznia.

Ważne: każdy bank określa inne godziny graniczne, do których w systemie zlecone powinny być przelewy realizowane jeszcze tego samego dnia. Szczegółowe informacje w tym zakresie należy sprawdzić na stronie banku, w dalszej części artykułu podajemy przykłady takich komunikatów.

Niezależnie od systemów Elixir i Euro Elixir, do dyspozycji klientów pozostaje jeszcze obsługujący tzw. przelewy natychmiastowe system Express Elixir, który pozwala na przekazywanie środków pomiędzy bankami w trybie 24 godzin na dobę, 365 dni w roku, bez przerw. Jednak to, czy klient danego banku będzie mógł skorzystać z takiej usługi oraz ile za nią zapłaci, zależy od oferty konkretnego banku.

Przerwy w bankach - święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok

BNP Paribas Bank Polska

24 oraz 31 grudnia (Wigilia i Sylwester) oddziały BNP Paribas Bank Polska będą otwarte tylko do godziny 14:00.

Żeby 24 i 31 grudnia zrealizować przelew do innego banku w systemie Elixir i mieć pewność, że środki trafią do odbiorcy jeszcze tego samego dnia, należy zlecić przelew internetowy do godziny 12:30, a przelew w placówce - do godziny 11:00.

Zagraniczne zlecenia płatnicze będą realizowane przez bank tylko do godziny 12:30.

BOŚ

W Wigilię 24 grudnia i Sylwestra 31 grudnia placówki Banku Ochrony Środowiska będą nieczynne.

Envelo Bank

Na okres przerwy świątecznej Envelo Bank, będący marką Banku Pocztowego, zaplanował prace modernizacyjne. W efekcie od godz. 18:00 w czwartek 31.12.2020 (Sylwester) do godz. 14:00 w piątek 01.01.2021 (Nowy Rok) mogą występować przerwy w dostępie do usług Banku Pocztowego, w tym bankowości elektronicznej oraz mobilnej, a także infolinii.

Getin Bank

W Getin Banku standardowe przelewy krajowe (Elixir) do innych banków zlecone 24 grudnia po godzinie 12:00 zostaną zrealizowane dopiero w kolejnym dniu roboczym. Przelewy ekspresowe Sorbnet będą zrealizowane tego samego dnia tylko pod warunkiem zlecenia ich do godziny 14:30. 31 grudnia godziny graniczne, warunkujące realizację przelewu jeszcze tego samego dnia, to odpowiednio 13:00 i 14:30.

ING Bank Śląski

Bank poinformował o zmienionych godzinach pracy oddziałów - te 24 grudnia będą zamknięte, a 31 grudnia otwarte od 10:00 do 14:00. Zmiany obowiązują także dla obsługi kasowej, stacjonarnej obsługi klienta korporacyjnego, sieci przedsiębiorców, sprzedaży w ING Lease i ING Commercial Finance.

Stoiska ING Express będą działały w godzinach adekwatnych do działania w obiektach handlowych, w których się znajdują, ale - co ważne - 24 i 31 grudnia będzie można w nich otworzyć wyłącznie konta osobiste i konta oszczędnościowe.

Godziny dyżurów ekspertów na czacie ING oraz na tematycznych infoliniach dla 24 i 31 grudnia można sprawdzić na stronie ing.pl.

Przelewy krajowe zlecane do innych banków, ZUS czy urzędów skarbowych 24 grudnia i 31 grudnia po godzinie 11:30 zostaną zrealizowane dopiero kolejnego dnia roboczego.

mBank

24 grudnia, czyli w wigilijny czwartek, większość placówek stacjonarnych mBanku będzie zamknięta, podobnie jak Centra Bankowości Prywatnej dla klientów korzystających z usług private banking.

Przelewy krajowe zlecone 24 i 31 grudnia po godzinie 9:55 zostaną zrealizowane dopiero w następnym dniu roboczym. Dla płatności SEPA godziną graniczną w te dni jest 11:15, a dla przelewów Sorbnet - godzina 14:00. Płatności SWIFT będą realizowane bez zmian.

Bank Millennium

W Wigilię 24 grudnia placówki Banku Millennium będą zamknięte. Z kolei w Sylwestra (31 grudnia) będą działały w skróconych godzinach, do 13:00.

Nest Bank

Od 24 do 26 grudnia placówki Nest Banku będą nieczynne. Niedostępne dla klientów w tym czasie będą także: infolinia oraz usługa wideoweryfikacji.

Bank Pekao



W Wigilię (24 grudnia) i Sylwestra (31 grudnia) oddziały Banku Pekao będą otwarte do godziny 14:00. W pozostałych dniach przerwy świąteczno-noworocznej placówki banku będą działały według skróconego grafiku, 6 godzin dziennie. Szczegółowe godziny otwarcia można sprawdzić w wyszukiwarce placówek na stronie Banku Pekao.

PKO Bank Polski

W Wigilię oraz w Sylwestra większość oddziałów PKO BP będzie nieczynna. Przelewy krajowe na rachunki w innych bankach będą wówczas realizowane tego samego dnia tylko pod warunkiem zlecenia do godziny 12:15, przelewy w systemie Sorbnet - do godziny 13:45.

Bank Pocztowy

Od godziny 18:00 31 grudnia do godz. 14:00 1 stycznia klienci Banku Pocztowego będą mięli utrudniony dostęp do systemu bankowości internetowej i mobilnej oraz do infolinii. "Przelewy natychmiastowe przychodzące i wychodzące oraz obsługa wpłat i wypłat w placówkach Poczty Polskiej będą niedostępne od 31.12.2020 r. od godz. 18:00" - podaje Bank Pocztowy.

Santander Bank Polska

24 grudnia i 31 grudnia oddziały Santandera będą nieczynne.

MW