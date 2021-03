Banki w dół na Wall Street. Rozczarowująca decyzja Fed

fot. Brendan McDermid / Revolut

Piątkowa sesja na Wall Street przyniosła spadki indeksów Dow Jones i S&P 500. W dół szedł sektor bankowy, ponieważ Fed nie przedłużył decyzji o obniżeniu wymogów kapitałowych. Straty z czwartku częściowo odrabiały spółki technologiczne, a Nasdaq zyskał prawie 0,8 proc.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował 234 punkty, czyli 0,71 proc., do 32.627,97 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł 0,06 proc., do 3.913,10 pkt. Nasdaq Composite zyskał 0,76 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.215,24 pkt.

Indeksy, w tym zwłaszcza Nasdaq, zanotowały spadki w skali całego tygodnia. S&P 500 od poniedziałku stracił 0,9 proc., Dow Jones przez tydzień zniżkował 0,3 proc., a Nasdaq stracił 1,3 proc.

„Jeśli przyjrzeć się codziennym zmianom cen w ciągu ostatnich siedmiu dni, to mamy do czynienia z meczem ping-ponga. Jednego dnia był to wzrost, a potem spadek” - powiedział Michael Mullaney, dyrektor ds. badań rynków globalnych w Boston Partners.

Akcje Goldman Sachs szły w dół o 2 proc., JPMorgan tracił 4 proc., Bank of America i Wells Fargo zniżkowały po 3 proc.

Fed nie zdecydował się na przedłużenie obniżenia wymogów kapitałowych dla banków, które zostały przyjęte na czas pandemii Covid-19. Złagodzenie tzw. dodatkowego wskaźnika dźwigni pozwoliło bankom na wyłączenie papierów skarbowych i depozytów z ich rezerw obowiązkowych.

Wall Street lobbowało za przedłużeniem rozwiązania. Inwestorzy ostrzegają, że decyzja ta może mieć pewne negatywne skutki, jeśli w odpowiedzi banki sprzedadzą część posiadanych przez siebie zasobów skarbowych. Może to spowodować jeszcze wyższe rentowności papierów dłużnych w momencie, gdy szybki wzrost stóp już niepokoi rynki.

„To rozczarowująca decyzja dla inwestorów. Było wiele oczekiwań, że Fed będzie się starał przedłużyć rozwiązanie dla dużych banków, biorąc pod uwagę potrzebę zaabsorbowania tak dużej ilości emisji skarbowych” - powiedział Jimmy Chang, dyrektor ds. inwestycji w Rockefeller Global Family Office.

"Jest duża obawa, że niektóre banki mogą wstrzymywać się z pożyczkami, ponieważ będą miały problemy z odkładaniem większego kapitału" - dodał Edward Moya, starszy analityk rynkowy z Onada.

FedEx szedł w górę o 6 proc. po tym, jak amerykańska firma podała, że kwartalny zysk na akcję wyniósł 3,47 USD wobec oczekiwanych 3,35 USD.

Straty po słabej sesji w czwartek odrabiały spółki technologiczne. Facebook zyskał prawie 4 proc., a Netflix i Amazon około 1 proc.

Akcje Nike spadają o 3,5 proc. Kwartalne przychody spółki wyniosły 10,636 mld USD wobec oczekiwanych 11,03 mld USD.

W napiętej atmosferze i przy wzajemnych oskarżeniach rozpoczął się w czwartek amerykańsko-chiński szczyt w Anchorage. Szef dyplomacji USA Antony Blinken zarzucił Pekinowi próby podważenia globalnego porządku. Strona chińska oskarżyła Waszyngton o wywieranie presji na inne państwa.

Wysokiej rangi urzędnicy z USA i Chin spotykają się na Alasce twarzą w twarz po raz pierwszy, odkąd władzę w Waszyngtonie objęła administracja Joe Bidena. Komentatorzy oczekują trudnych rozmów w kwestiach spornych w relacjach między mocarstwami - sprawach handlowych, autonomii Hongkongu, praw człowieka w Sinciangu czy pandemii koronawirusa.

„Ton podczas spotkania wzbudził obawy inwestorów, że stosunki między USA i Chinami prawdopodobnie pozostaną napięte w nadchodzących latach, pomimo zmian w administracji w Stanach Zjednoczonych” - napisano w raporcie Deutsche Banku.

Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, na całym świecie potwierdzono łącznie 121,90 mln infekcji Covid-19. Liczba zgonów z tego powodu sięgała 2,693 mln.

W USA w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 1.558 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 60.859 kolejnych osób. Placówka naukowa z Baltimore powiadomiła, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 29,7 mln przypadków zakażenia wirusem, a liczba ofiar śmiertelnych sięga 539,7 tys. (PAP Biznes)

kkr/ pr/