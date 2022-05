Banki poprowadziły odbicie na Wall Street

fot. Shaun Jeffers / / Shutterstock

Po tym, jak w piątek S&P500 obronił linię bessy, w poniedziałek zobaczyliśmy już jednoznaczne odbicie z wielomiesięcznych minimów. Zwyżkę napędzały drożejące akcje banków.

Podczas piątkowej sesji S&P500 „został zawrócony” znad linii leżącej 20% poniżej styczniowego rekordu wszech czasów. W Ameryce spadek głównego indeksu o ponad 20% od poprzedniego szczytu uważa się za przejście w okres giełdowej bessy. Tego udało się uniknąć i – co więcej – S&P500 zatrzymał się na linii wyznaczanej przez 38,2% zniesienia covidowej hossy.

Dla zwolenników analizy technicznej był to mocny argument przemawiający za realizacja scenariusza wzrostowego odreagowania. Bez przesądzania, czy będzie to tylko korekta w ramach rynku niedźwiedzia (czyli bessy) czy też powrót do hossy. To właśnie wydarzyło się w poniedziałek, gdy przy pustym kalendarium makroekonomicznym i korporacyjnym liczyły się głównie „technika” i emocje.

- To wygląda jak zwyżka ulgi. Inwestorzy podążają za byczym sygnałem z ostatniej godziny piątkowej sesji, wykorzystując odbicie rynku w miejscu, które wydaje się być poziomem wsparcia – powiedział Reutersowi Chuck Carlson z Horizon Investment Services.

Dow Jones zakończył poniedziałkową sesję zwyżką o niemal 2%, osiągając pułap 31 880,24 pkt. S&P500 wzrósł o 1,86%, kończąc dzień na poziomie 3 973,75 pkt. Nasdaq poszedł w górę o 1,59%, wspinając się na wysokość 11 535,27 pkt.

Liderem zwyżki był sektor bankowy, którego subindeks S&P urósł o niemal 5%. Akcje JP Morgan Chase podrożały o 6,2%, Bank of America o 5,8%, a Citigroup o 6,15%. Po tęgich spadkach z ostatnich kilku tygodni odreagowanie dotarło także to sektora FANG+. Notowania Apple’a urosły o 4%, Alphabetu o 2,4%, a Mety (dawny Facebook) o 1,4%.

Za nami już prawie cały sezon wyników za I kwartał. Raporty kwartalne przedstawiło 474 spółek z indeksu S&P500, wśród których 78% przebiło oczekiwania analityków. Jednakże zarządy giełdowych korporacji dość pesymistycznie oceniały perspektywy na najbliższą przyszłość. 59 spółek przedstawiło negatywne prognozy, a pozytywne – 32. Kwartał wcześniej proporcje te były niemal dokładnie odwrotne (52 pozytywne i 37 negatywne) – podaje Reuters powołując się na dane Refinitiv.

Warto też pamiętać, że w trakcie weekendu nie został rozwiązany żaden z problemów trapiących inwestorów przez ostatnie kilka miesięcy. Światowa i amerykańska gospodarka wyraźnie zwalnia, ceny surowców są na wieloletnich szczytach napędzając niewidzianą od dekad inflację cenową duszącą konsumenta i powoli tez uderzającą w marże giełdowych spółek. Fed i inne banki centralne świata mają w najbliższych miesiącach mocno podnieść stopy procentowe, co w przeszłości zwykle kończyło się recesją lub jakimś kryzysem finansowym.

KK