Banki odetchnęły po RPP. WIG20 z 12-letnim rekordem

Wyraźną zielenią zakończyły piątkową sesję główne indeksy warszawskiej giełdy, choć jeszcze wczesnym popołudniem wcale nie było to tak oczywiste. Uwagę zwracały notowania banków oraz Dino.

WIG20 wzrósł o 1,6 proc. i plasuje go to w czołówce stóp zwrotu europejskich indeksów za piątek. Na kontynencie było raczej neutralnie, miejscami czerwono (jak we Francji i Niemczech), od spadków dzień rozpoczęła zresztą i Wall Street. W Ameryce wprawdzie wciąż nie jest znany oficjalny wynik wyborów, Joe Biden jest już jednak bardzo bliski wygrania prezydentury.

W Polsce to jednak nie wybory grały dziś kluczową rolę, a Rada Polityki Pieniężnej. Obawy związane z lockdownem sprawiły, że wśród ekonomistów zaczęły się pojawiać wątpliwości, czy może jednak obradująca dziś RPP nie zdecyduje się na poluzowanie polityki pieniężnej. Szczególnie obawy te widać było po bankach, których branżowy indeks tracił w piątek nawet blisko 4 proc., czym ciążył i szerszym indeksom. Napięcie dodatkowo rosło w związku z opóźnianiem się publikacji komunikatu o decyzji rady (aż do 15:35). Ostatecznie jednak RPP nic nie zmieniła, a po jej decyzji obserwowaliśmy wyraźny skok notowań banków (zakończyły dzień "tylko" 0,4 proc. pod kreską) oraz głównych indeksów GPW.

We wzrostach WIG20 warto zwrócić uwagę i na fakt, że była to dla tego indeksu piąta zielona sesja z rzędu. W sumie przez cały tydzień urósł on o 12 proc., co jest najlepszym tygodniowym wynikiem tego indeksu od listopada 2008, a więc 12 lat. To także trzeci najlepszy tydzień dla WIG20 w tym wieku. Oczywiście tegotygodniowe wzrosty należy rozpatrywać ze świadomością zeszłotygodniowych spadków o 7,9 proc., skalę odbicia warto jednak docenić.

W składzie WIG20 najlepiej radziło sobie dziś Dino (+11,8 proc.). Zysk netto grupy wyniósł w trzecim kwartale 2020 roku 188,5 mln zł wobec 109,4 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał 154,7 mln zł zysku netto.

Wyraźnie na zielono świeciły się także akcje innych spółek z dużą wagą w indeksie. I tak Allegro zyskało 5,2 proc., KGHM 4,2 proc., a CD Projekt 3,2 proc. Każda z tych trzech spółek posiada przeszło 10-proc. udział w indeksie, więc nawet mimo faktu, iż więcej spółek w WIG20 spadało (12 z 20), to jednak indeks zanotował wyraźne wzrosty.

WIG urósł w piątek o 1,4 proc., sWIG80 napędzany sukcesem Onco o 1,7 proc. Przypomnijmy, że spółka podpisała przełomową umowę partneringową w sprawie rozwoju leku OATD-01 i jej kurs wystrzelił aż o 217 proc. Najsłabiej z głównych indeksów GPW wypadł mWIG (+0,6 proc.). Tam również wyróżniały się spółki biotechnologiczne rosnące na fali sukcesu Onco - CelonPharma (+19,4 proc.) i Mabion (+7,6 proc.). O 1,8 proc. po wynikach spadł z kolei Kruk.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3204,05 -0,36 8,31 -0,90 -13,14 -14,45 DAX Niemcy 12480,02 -0,70 7,99 -3,30 -5,31 -5,80 FTSE 100 W.Brytania 5910,02 0,07 5,97 -0,67 -20,10 -21,64 CAC 40 Francja 4960,88 -0,46 7,98 1,34 -15,44 -17,02 IBEX 35 Hiszpania 6870,40 -0,78 6,48 -0,95 -26,90 -28,05 FTSE MIB Włochy 19681,68 -0,25 9,69 1,30 -15,79 -16,27 ASE Grecja 588,10 -0,35 3,27 -8,73 -31,60 -35,84 BUX Węgry 35390,44 0,36 9,64 5,17 -18,25 -23,20 PX Czechy 865,26 -0,83 2,65 -1,04 -19,42 -22,44 RTS INDEX (w USD) Rosja 1178,28 0,64 9,21 0,83 -19,92 -23,93 BIST 100 Turcja 1191,96 1,01 7,15 3,32 17,85 4,17 WIG 20 Polska 1697,49 1,62 11,97 -2,19 -24,73 -21,05 WIG Polska 48962,48 1,38 11,03 -2,30 -17,26 -15,34 mWIG 40 Polska 3512,49 0,64 9,87 -3,16 -6,65 -10,13 Źródło: PAP

Adam Torchała