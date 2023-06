Banki kontra TSUE, inflacja, stopy i kryzys demograficzny. Tydzień na wykresach

TSUE, GUS, Fed, EBC. Te skrótowce powtarzały się w tym tygodniu najczęściej na łamach Bankier.pl. Przyjrzyjmy się najważniejszym wydarzeniom ostatnich siedmiu dni zilustrowanym na wykresach.

fot. alexgo.photography / / Shutterstock

GUS potwierdził majowy spadek inflacji CPI w Polsce. Równocześnie w wielu kategoriach odnotowano silny wzrost cen zarówno w relacji rocznej, jak i względem poprzedniego miesiąca. Za większość majowej dezinflacji odpowiadały taniejące paliwa i węgiel.

W reakcji na wyrok TSUE w sprawie dotyczącej kredytów frankowych i wzajemnego wynagrodzenia za korzystania z kapitału polski sektor bankowy pogłębił przecenę, z jaką zaczął się czwartkowy handel na GPW. Jednak obsunięcie o ok. 2,5 proc., to było wszystko, co zdołała wygenerować pierwsza emocjonalna reakcja. W kolejnych godzinach sektor odrabiał straty, a kursy pięły się do góry i ostatecznie indeks i większość banków skończyła na plusie.

Bankier.pl

Federalny Komitet Otwartego Rynku po raz pierwszy od stycznia 2022 roku zdecydował się na brak podwyżki stóp procentowych. Oznacza to, że stopa funduszy federalnych pozostała bez zmian na najwyższym poziomie od 2007 roku.

Rezerwa Federalna

Zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego zdecydowała się na kolejną podwyżkę stóp procentowych, windując koszty kredytu do najwyższego poziomu od czasów Wielkiego Kryzysu Finansowego.

EBC

Ludowy Bank Chin zdecydował się na symboliczną i nieco nieoczekiwaną obniżkę pomocniczej stopy procentowej. W opinii analityków jest to dowód na słabość koniunktury w drugiej gospodarce świata.

Maj przyniósł dalsze wyhamowanie inflacji HICP w większości krajów Unii Europejskiej. Polska wraz z Czechami uplasowała się pierwszej trójce państw o najszybszym wzroście kosztów życia.

Bankier.pl na podstawie Eurostatu

Z danych GUS wyłania się smutny obraz Polski. W ciągu dekady liczba ludności spadła o 476 tys., a społeczeństwo postarzało się średnio o 4 lata - podano w omówieniu wyników spisu powszechnego 2021 r. Już co 5. mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat - dodano.