Banki kokietują graczy. Pierwsze produkty dla tej grupy trafiły na rynek

Banki zaczynają zabiegać o względy fanów gier wideo. To spora, niezagospodarowana dotychczas, grupa, którą można zwabić ciekawymi produktami – na przykład specjalnymi kartami lub zniżkami na cyfrowe dobra. Jak dowiedział się Bankier.pl, z ofertą dla graczy zamierza wystartować także największy bank w Polsce.

Szlaki w tym kierunku przetarł Alior Bank, który wiosną tego roku wprowadził kartę dla graczy League of Legends. Na awersie plastiku znajduje się Ashe, jedna z bohaterek gry. Podobny produkt znalazł się także w ofercie Getin Banku. Ta instytucja również kieruje swój produkt do tej samej grupy graczy. Na karcie znajduje się jednak inna postać – Mistrzowska Riven, również postać z popularnego LOL-a.

Ashe i Riven z LOL-a na kartach

Wizerunek to jeden z atutów, ale karty kryją ich więcej. Oba produkty przygotowane zostały we współpracy z organizacją Mastercard i zapewniają graczom dostęp do programu lojalnościowego Bezcenne Chwile. W Alior Banku posiadacz karty z Ashe może aktywować „korzyść” w ramach Konta Jakże Osobistego, która pozwala zbierać punkty w programie i wymieniać je na nagrody, w tym Riots Points w grze. Jak czytamy w regulaminie, korzyść polega na nagradzaniu punktami Mastercard Priceless Specials za wykonane zbliżeniowe płatności mobilne. Bank przyzna 1 punkt za każde wydane 1,50 zł, nie więcej jednak niż 2 666 punktów w miesiącu. Zebrane w programie punkty można wymieniać m.in. na Riot Points w grze League of Legends lub skrzynie Hextech z kluczem.

Podobne benefity oferuje Getin Bank z kartą Riven. Posługujący się kartą mają możliwość otrzymania 1000 punktów powitalnych za dokonanie co najmniej pięciu transakcji na łączną kwotę min. 50 zł oraz mogą odebrać specjalnie przygotowaną nagrodę – podwojenie pierwszego zamówienia paczki o wartości 650 RP (Riot Points). To oznacza, że za 1300 punktów zgromadzonych w programie klienci mogą otrzymać nie 650, a 1300 RP. Fani League of Legends otrzymają również punkty za transakcje zrealizowane w sklepach internetowych Riot, gdzie skorzystają ze specjalnego przelicznika – 5 punktów za każde wydane 5 złotych.

11 kart dla graczy

Ofertę dla graczy wprowadził kilka dni temu Credit Agricole. W tym przypadku chodzi o nowe wizerunki kart, które nawiązują stylistyką do popularnych gier komputerowych. Bank przygotował 11 wizerunków kart i bonusy dla fanów gier. Za założenie Konta dla Ciebie w jednym z czterech pakietów i zamówienie karty Mastercard do konta, klienci otrzymają kupon o wartości 50 zł do platformy G2A PLUS, specjalizującej się w dystrybucji gier i akcesoriów dla graczy. Natomiast jeśli przez kolejne 3 miesiące wykonają co najmniej 5 transakcji kartą w każdym miesiącu i minimum raz zalogują się do serwisu internetowego CA24 eBank lub aplikacji CA24 Mobile, dostaną kupon o wartości 100 zł do Empiku. Dodatkowo klienci, którzy skorzystają z promocji mogą liczyć na specjalne zniżki w Klubie Rabatowym: 10 proc. rabatu na biurka komputerowe w ULTRADESK, do 150 zł rabatu na wybrane laptopy oraz do 45 proc. rabatu na wybrane akcesoria dla graczy w RTV EURO AGD.

Ubezpiecz wirtualną zbroję

Pod koniec ubiegłego roku ubezpieczyciel - Grupa Europa - wprowadził do oferty polisy przygotowane z myślą o graczach. Ubezpieczenia sprzedawane są pod marką GShield.gg. Firma oferuje możliwość ubezpieczenia dóbr cyfrowych oraz sprzętu używanego do grania. Gracze mogą ubezpieczyć cyfrowe dobra oraz wirtualne konta w grach w ramach jednego z trzech pakietów (Bronze – 8 zł/m-c, Silver – 10 zł/m-c i Gold – 14 zł/m-c). Polisa obejmuje ochronę wirtualnych przedmiotów zakupionych w grach do kwoty 5000 zł. Z kolei w ramach ubezpieczenia sprzętu można zapewnić ochronę do kwoty 10 000 zł (przy wariancie polisy za 35 zł m-c).

W bankach rynek produktów dla graczy dopiero raczkuje. Można jednak oczekiwać, że w przyszłości tego typu ofert będzie przybywać. Jak dowiedział się Bankier.pl, nad produktami dla graczy pracuje największy bank w kraju - PKO Bank Polski. – Bank planuje uruchomienie w tym roku akcji promocyjnej oraz oferty money back adresowanych do graczy. O szczegółach będziemy informować na bieżąco – zdradza Grzegorz Culepa z biura prasowego banku.