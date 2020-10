Banki ciężarem w WIG20. Mocne wzrosty PGE

fot. Borys Skrzyński / Puls Biznesu

Mimo zielonego początku dnia WIG20 zakończył poniedziałkową sesję pod kreską. Wzrosty udało się z kolei utrzymać na mWIG40 oraz sWIG80. W gronie największych spółek gwiazdą było PGE.

Udany początek i powolne opadanie z sił - tak w skrócie wyglądał poniedziałek na GPW. Ostatecznie stracił on na pierwszej sesji tygodnia 0,4 proc., co było jednym z najsłabszych wyników w Europie. Blue chipy blado prezentowały się i na rodzimym rynku, gdzie mWIG zyskał 0,1 proc., a sWIG80 poszedł w górę aż 1 proc. Słabość WIG20 ściągnęła jednak WIG pod kreskę - stracił on 0,2 proc.

Warto także zwrócić uwagę na obroty. 1,1 mld zł wypracowane na szerokim rynku to z jednej strony wynik wyraźnie powyżej zeszłorocznej średniej, z drugiej zaś najniższy wynik od debiutu Allegro. To nadal jednak pozostaje liderem aktywności, w poniedziałek statystyka obrotów wskazała dla tej spółki 266 mln zł. Drugi pod tym względem CD Projekt osiągnął "ledwie" 117 mln zł.

Co istotne Allegro znów notowało wzrosty, tym razem o 2,4 proc., póki co zatem spółka skutecznie broni swej wysokiej wyceny. Mocniejsze wzrosty od Allegro wykazał w WIG20 tylko energetyczny duet: Tauron (+4,5 proc.) i PGE (+7,4 proc.). Większa z tych spółek zaprezentowała, w jaki sposób chce dojść do neutralności klimatycznej w 2050 roku. Prezes PGE poinformował także, że sensowne byłoby połączenie trzech grup energetycznych bez aktywów węglowych. Na GPW wraca zatem temat dekarbonizacji, który rozgrzewał akcjonariuszy spółek energetycznych na przełomie maja i czerwca.

Słabość znów wykazywały z kolei banki. Santander stracił 4,8 proc., PKO BP i PZU poszły w dół po 2 proc., o ponad 1 proc. taniały także papiery Pekao i Aliora. W gronie najmocniej taniejących papierów w WIG20 znalazły się także akcje CCC (-4,5 proc.) oraz JSW (-3,6 proc.).

Ciężar dla mWIG40 stanowił przede wszystkim Mecator (-5,7 proc.). Spółce w uchronieniu się przed korektą nie pomógł nawet fakt, iż analitycy DM BOŚ, w raporcie z 12 października (upubliczniony w poniedziałek), podwyższyli jego cenę docelową akcji do 653,1 zł ze 175,5 zł, zachowując rekomendację "kupuj". Duży negatywny wpływ na mWIG40 miały także spadki Millennium (-2,6 proc.), Eurocashu (-3,6 proc.) oraz Biomedu (-5 proc.). Wzrosty uratowała przede wszystkim zieleń Kruka (+5,5 proc.), Inter Cars (+4,3 proc.) oraz Ciechu (+8,6 proc.).

Na szerokim rynku największą uwagę przykuwały papiery NanoGroup. W piątek spółka poinformowała o współpracy z Mabionem przy maseczkach i już wówczas jej akcje skoczyły o 75 proc. W poniedziałek do wzrostów udało się dołożyć kolejne 81 proc., choć poważnym problemem był fakt, iż spółka niemal całą sesję spędziła wstrzymywana przez tzw. widłowego odpowiedzialnego za prowadzenie handlu na GPW.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3234,57 -0,34 -1,93 -1,50 -9,63 -13,63 DAX Niemcy 12854,66 -0,42 -2,16 -1,99 1,75 -2,98 FTSE 100 W.Brytania 5884,65 -0,59 -1,95 -2,04 -17,70 -21,98 CAC 40 Francja 4924,24 -0,24 -1,11 -1,08 -12,63 -17,63 IBEX 35 Hiszpania 6860,20 0,15 -1,31 -1,00 -26,47 -28,16 FTSE MIB Włochy 19374,21 -0,08 -1,75 -0,77 -13,20 -17,58 ASE Grecja 618,13 -0,33 -3,02 -6,14 -28,34 -32,57 BUX Węgry 33596,79 1,12 1,51 0,02 -17,71 -27,09 PX Czechy 872,20 0,59 0,22 -0,17 -16,37 -21,82 RTS INDEX (w USD) Rosja 1135,12 0,20 -2,39 -7,61 -16,24 -26,72 BIST 100 Turcja 1205,37 1,06 2,29 8,40 22,48 5,34 WIG 20 Polska 1648,11 -0,44 -2,09 -4,83 -23,87 -23,35 WIG Polska 48128,15 -0,17 -1,65 -3,41 -15,60 -16,78 mWIG 40 Polska 3564,25 0,07 -0,94 0,46 -1,99 -8,80 Źródło: PAP

Adam Torchała