Banki ciągną Wall Street w dół. W środę sądny dzień i decyzja FOMC ws. stóp procentowych

We wtorek na Wall Street głównie banki pociągnęły indeksy w dół, a to za sprawą obaw o amerykański sektor bankowy. Jednak w centrum uwagi inwestorów pozostaje środowa decyzja Fed w sprawie stóp proc.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o prawie 370 punktów, czyli o 1,08 proc. i wyniósł 33.684,53 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 1,16 proc. i wyniósł 4.119,58 pkt. Nasdaq Composite stracił 1,08 proc. i zamknął sesję na poziomie 12.080,51 pkt.

Inwestorzy czekają na środową decyzję Fedu, która zostanie ogłoszona o 20.00 czasu polskiego, a także na konferencję prasową prezesa FOMC J. Powella, który o 20.30 przedstawi uzasadnienie decyzji.

Fed najprawdopodobniej podwyższy stopy procentowe o kolejne 25 pb. do poziomu 5,0-5,25 proc. i przejdzie z fazy zacieśnienia polityki pieniężnej, najbardziej agresywnej od lat 80-tych ub. wieku, do pauzy w cyklu.

„Istnieje prawdopodobieństwo, że inflacja pozostanie prawdziwą zmorą większości banków centralnych, a światowa gospodarka musi dostosować się do nowej normy, w której inflacja jest bardziej uporczywa, a stopy procentowe pozostają na wysokim poziomie. Pociąga to za sobą zwiększone ryzyko większej niestabilności systemu, jak widzieliśmy w przypadku banków w USA” - powiedziała Jane Foley, strateg Rabobank.

„Uważamy, że będzie to ostatnia podwyżka stóp procentowych w USA w tym cyklu zacieśniania. Fed będzie jednak chciał zachować opcjonalność, na wypadek gdyby dane gospodarcze nie okazały się zgodne z oczekiwaniami przed kolejnym posiedzeniem FOMC” – napisał w raporcie Joe Kalish, główny globalny strateg makroekonomiczny w Ned Davis Research.

Dyrektor generalny JPMorgan Chase, Jamie Dimon, powiedział, że kryzys w sektorze finansowym, który przyczynił się do upadku trzech banków w ostatnich tygodniach, w dużej mierze minął po przejęciu First Republic Banku przez JPMorgan.

W poniedziałek podano, że Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów akceptuje ofertę JPMorgan Chase dotyczącą przejęcia depozytów First Republic Bank.

JPMorgan przejmie aktywa First Republic Bank, w tym ok. 173 mld USD pożyczek, 30 mld USD w papierach wartościowych i 92 mld USD depozytów.

JPMorgan stracił ponad 1 proc. W dół szły też notowania innych największych amerykańskich banków. Na wartości traciły Bank of America, Goldman Sachs i Citigroup.

"Obawy wokół sektora bankowego, w połączeniu z niepewnością związaną z wysokim zadłużeniem i, co najważniejsze, utrzymująca się niepewność co do dalszej ścieżki stóp proc. Fed, przekładają się na awersję do ryzyka inwestorów. Dlatego w sektorze bankowym, który już wcześniej był pod presją, widzimy większy niepokój" - powiedział Greg Bassuk, prezes AXS Investments.

Notowania Pfizera lekko spadły. Zysk na akcję w I kw. wyniósł 1,23 USD wobec oczekiwanych 98 centów.

Uber zyskał prawie 12 proc., gdyż przychody firmy przewozowej w I kw. wyniosły 8,8 mld USD wobec oczekiwanych 8,7 mld USD.

Chegg spadł o prawie 50 proc. po tym, jak internetowa firma edukacyjna ostrzegła, że ChatGPT zagraża wzrostowi sprzedaży jej usług pomocy w odrabianiu prac domowych.

Według danych Refinitiv analitycy spodziewają się, że zyski spółek z S&P 500 w pierwszym kwartale spadną o 1,9 proc. rdr, po lepszych niż oczekiwano raportach niektórych spółek technologicznych i wzrostowych, w porównaniu z 5,1-proc. spadkiem oczekiwanym na początku kwietnia.

Zamówienia w przemyśle amerykańskim w marcu wzrosły o 0,9 proc. mdm. Analitycy szacowali, że zamówienia wzrosną o 1,3 proc. mdm. Miesiąc wcześniej zamówienia spadły o 1,1 proc. mdm, po korekcie z -0,7 proc.

Liczba nieobsadzonych etatów w USA, według ankiety JOLTS, w marcu wyniosła 9,59 mln wobec 9,974 mln odnotowanych miesiąc wcześniej po rewizji z 9,931 mln. Oczekiwano, że liczba wolnych miejsc pracy wyniesie 9,736 mln.

Inwestorzy analizują dane o inflacji w strefie euro przed czwartkową decyzją EBC. CPI w strefie euro wzrósł o 7 proc. w kwietniu ujęciu rdr, po wzroście o 6,9 proc. miesiąc wcześniej. Oczekiwano +6,9 proc. CPI bazowy rdr wzrósł w IV o 5,6 proc., po wzroście miesiąc wcześniej o 5,7 proc. Oczekiwano +5,6 proc.

„Według sporej części przedstawicieli EBC jest jeszcze długa droga, zanim bank centralny zacznie nawet rozważać przerwę w cyklu podwyżek stóp procentowych. Silny odczyt bazowego CPI może skłonić do kontynuacji agresywnego podejścia w polityce monetarnej” – powiedział Michael Hewson, główny analityk rynkowy w CMC Markets UK.

We wtorek bank centralny Australii (RBA) zaskoczył analityków oraz inwestorów i podwyższył stopy procentowe o 25 pb. Benchmark wzrósł do 3,85 proc. Podczas poprzedniego posiedzenia stopy proc. pozostały bez zmian na poziomie 3,6 proc. RBA podał w komunikacie po posiedzeniu, że dalsze podwyżki stóp proc. mogą być konieczne w celu zakotwiczenia oczekiwań inflacyjnych.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na czerwiec są wyceniane po 71,63 USD za baryłkę, po spadku o 5,3 proc., a czerwcowe futures na Brent zniżkują o 5 proc. do 75,32 USD/b. (PAP Biznes)

