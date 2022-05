Banki chłopcem do bicia. Spowolnienie i rządowe plany im zaszkodzą

Konfederacja Lewiatan: wakacje kredytowe nie mogą osłabić walki z inflacją

Wakacje kredytowe nie mogą osłabić walki z inflacją - wskazał we wtorkowym komentarzu Adrian Zwoliński z Konfederacji Lewiatan. Według niego muszą one być skierowane do najbardziej potrzebujących, a nie do wszystkich kredytobiorców.