Banki centralne z Polski i Ukrainy nagrodzone za zarządzanie pieniądzem w obliczu rosyjskiej agresji

Narodowy Bank Polski i Narodowy Bank Ukrainy zostały nagrodzone za zarządzanie pieniądzem w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę podczas Central Banking Awards 2023 w Londynie – poinformował w środę polski bank centralny.

fot. Stanisław Tyszka / / Twitter

Narodowy Bank Polski przekazał, że w Londynie odbyła się ceremonia wręczenia Central Banking Awards 2023, a w śród wyróżnionych jest właśnie polski bank centralny. Nagrody zostały przyznane po raz dziesiąty.

Jak wyjaśniono, Narodowy Bank Polski i Narodowy Bank Ukrainy – laureaci Central Banking’s Currency Manager Award – zostały nagrodzone za zarządzanie pieniądzem w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Reklama

Cytowany w komunikacie prezes NBP Adam Glapiński podkreślił, że przyznana nagroda "potwierdza skuteczność dbania o wartość polskiej waluty i zarządzanie pieniądzem przez Narodowy Bank Polski".

Zwrócił uwagę, że choć współpraca między NBP a Narodowym Bankiem Ukrainy trwa od dziesięcioleci, to nabrała ona szczególnego charakteru i znaczenia w obliczu agresji Rosji na Ukrainę.

Glapiński przypomniał, że w reakcji na kryzys wywołany rosyjską agresją NBP podjął szereg działań pomocowych mających na celu wsparcie obywateli Ukrainy poprzez ułatwienie bankowi centralnemu Ukrainy utrzymanie ciągłości funkcjonowania systemu finansowego. Szef banku centralnego wskazał m.in. na stworzenie linii swapowej na parze USD/UAH do wysokości 1 mld dolarów, pomoc rzeczową, czy program wymiany hrywien na złote, skierowany do obywateli ukraińskich uciekających przed wojną. "Dzięki tej ostatniej inicjatywie, w okresie od 25 marca do 9 września 2022 r. przeszło 100 tys. uchodźców z Ukrainy wymieniło hrywny na złote, uzyskując środki na utrzymanie i przeżycie w tych najtrudniejszych dla ich kraju chwilach. Ta bezprecedensowa operacja pomocowa stała się wzorem do naśladowania dla innych krajów europejskich" - podkreślił prezes.

Bank dodał, że nagrodę w imieniu NBP odebrała dyrektor departamentu emisyjno-skarbcowego Barbara Jaroszek. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ skr/