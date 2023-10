Banki udzieliły już niemal 28 tys. "Bezpiecznych kredytów 2 proc."

Szturm na hipoteki. BIK: wrzesień wypadł wręcz rewelacyjnie Wartość kredytów mieszkaniowych udzielonych przez banki i SKOK-i we wrześniu tego roku wzrosła w stosunku do września 2022 roku o 232,7 proc. do 7,17 mld zł - poinformowało w środę Biuro Informacji Kredytowej (BIK).