Bank prosi o potwierdzenie przychodzącego przelewu? Nie daj się nabrać oszustom

Wniosek o wypłatę 800+ oznacza kłopoty. Resort apeluje o ostrożność Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przestrzegło w piątkowym komunikacie przed wykorzystaniem wypłaty 800 plus do wyłudzania pieniędzy. Oszuści proponują pomoc w wypełnieniu wniosku, choć nie jest on potrzebny, gdyż kwota świadczenia zwiększana jest automatycznie.