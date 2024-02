Bank płaci 900 zł za wyrobienie karty. Podpowiadamy, jak odebrać bonus

Citi Handlowy wraca z promocją karty kredytowej. Tym razem proponuje bonus w postaci punktów w programie Mastercard Bezcenne Chwile. Łącznie można ich zgarnąć tyle, ile wynosi równowartość kwoty 900 zł. Zebrane punkty można później wymienić na nagrody z katalogu.

fot. Sheviakova Kateryna / /

Citi Handlowy wraca z promocją karty kredytowej. Tym razem proponuje bonus w postaci punktów w programie Mastercard Bezcenne Chwile. Łącznie można ich zgarnąć tyle, ile wynosi równowartość kwoty 900 zł. Zebrane punkty można później wymienić na nagrody z katalogu.

Citi Handlowy regularnie promuje swój flagowy produkt – kartę kredytową Citi Simplicity. Za jej wyrobienie bank rozdawał już tablety, głośniki czy czytniki e-booków. Teraz proponuje nagrodę wypłacaną w punktach programu Bezcenne Chwile. Łącznie można zgarnąć równowartość 900 zł, a kwotę tę wymienić na dowolną nagrodę z katalogu. Opisujemy krok po kroku, jak skorzystać z promocji.

Na początek należy się zarejestrować w promocji. Trzeba to zrobić za pomocą TEGO LINKU. Po złożeniu wniosku o kartę, bank sprawdzi naszą zdolność kredytową i prześle nam plastik. Kartę należy aktywować – można to zrobić w kanałach elektronicznych Citi Handlowego. Następnie nie później niż do końca trzeciego miesiąca kalendarzowego od dnia zawarcia umowy o kartę trzeba wykonać transakcje bezgotówkowe o łącznej wartości wynoszącej co najmniej 1000 zł. Po spełnieniu warunków bank naliczy nam 24 000 punktów, które odpowiadają 300 zł. Od czwartego do ósmego miesiąca od dnia zawarcia umowy o kartę trzeba wykonywać co miesiąc co najmniej 10 transakcji bezgotówkowych o łącznej wartości co najmniej 200 zł. Za każdy miesiąc, w którym spełnimy warunki otrzymamy 8 000 punktów, które odpowiadają 100 zł. Łącznie do odebrania w ten sposób jest 500 zł. Ostatnie 100 zł zostanie nam wypłacone za rozłożenie transakcji o wartości 1000 zł na raty. Mamy na to czas do końca dwunastego miesiąca kalendarzowego od dnia zawarcia umowy o kartę. Bank naliczy 8 000 punktów, które są warte 100 zł.

Łącznie do zebrania jest więc 900 zł w punktach programu Bezcenne Chwile. Punkty te można wymienić na dowolną nagrodę z katalogu.

W pierwszym roku karta kredytowa Citi Simplicity będzie bezpłatna. W kolejnych latach będzie kosztować 12 zł miesięcznie, ale jest to opłata warunkowa. By ją ominąć, wystarczy wydać 1000 zł miesięcznie.

Przejdź do strony z wnioskiem o kartę kredytową z bonusami nawet 900 zł, RRSO 22,88% »

To nie jest promocja dla każdego

Tradycyjnie przypominamy, że karta kredytowa to produkt dla osób zdyscyplinowanych finansowo. Nie powinny po nią sięgać osoby mające lekceważący stosunek do wydawania pieniędzy.

Karta używana w sposób odpowiedzialny może przynieść szereg korzyści. Przede wszystkim wynikają one z tego, że korzystamy z pieniędzy banku, a nie swoich. Jeśli spłacamy powstałe zadłużenie w terminie bezodsetkowym, to nie ponosimy żadnych kosztów korzystania z karty. Okres bezodsetkowy sięga do 56 dni (karta działa więc w podobny sposób jak popularne płatności odroczone).

Drugą zaletą karty jest dostęp do dodatkowych funkcji plastiku. Użytkownik karty może m.in. rozłożyć na raty każdą transakcję powyżej 100 zł, zyskuje dostęp do rabatów, voucherów i niespodzianek u ponad 300 partnerów banku. Kartę można również podpiąć do systemów płatności mobilnych Apple Pay i Google Pay. Klient chroniony jest dodatkowo przez chargeback.

Przejdź do strony z wnioskiem o kartę kredytową z bonusami nawet 900 zł, RRSO 22,88% »

"Prześwietlamy promocje" to autorska seria artykułów, w której redaktorzy Bankier.pl podpowiadają, jak zarabiać na kontach bankowych. Analizujemy najnowsze oferty, wyjaśniamy kruczki i podpowiadamy, jak najłatwiej sięgnąć po nagrodę.