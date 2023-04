Bank of America nie spodziewa się, by RPP obniżyła stopy proc. w 2023 roku

Wyliczenia Glapińskiego? Fantasmagoria. Były członek RPP ostro o szefie NBP - Ceny w Polsce wzrosły w ciągu 3 miesięcy o 5 proc., a prezes Glapiński mówi, że do końca roku inflacja spadnie do 6. Czyli od kwietnia do grudnia mają wzrosnąć tylko o 1 proc.? To „fantasmagoria” - tak poczynania Adama Glapińskiego i kierowanego przez niego NBP ocenił były członek RPP Bogusław Grabowski.