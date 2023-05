Bank odda klientom pieniądze. Akcjonariusze Getin Holdingu otrzymają zwrot podatku wraz z odsetkami

Bank ING prowadzący działalność maklerską za pośrednictwem swojego biura otrzymał od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretację indywidualną dotyczącą sprawy, opisywanej na łamach Bankiera. Chodzi o wypłaty od Getin Holdingu i różne podejścia do podatkowych kwestii przez biura maklerskie. Klienci BM ING otrzymają zwrot podatku i ustawowe odsetki za czas gdy nie mogli korzystać ze swoich pieniędzy.

fot. Sirozy / / Shutterstock

Sprawa wypłaty 1 zł na akcję z tytułu obniżenia kapitału zakładowego Getin Holdingu sprawiła sporo problemów domom maklerskim, które pośredniczyły w transferze środków od spółki do akcjonariuszy, pełniąc przy tym rolę płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego. To właśnie problematyczna interpretacja przepisów podatkowych sprawiła, że klienci domów i biur maklerskich zostali różnie potraktowani, w zależności przez kogo mieli prowadzony rachunek.

Nowa interpretacja ING właściwa

Rozbieżności były na tyle duże, że w zależności od brokera w hipotetycznej sytuacji klienta posiadającego 1000 akcji Getin Holdingu wartych 1000 zł, uprawniających do wypłaty środków ze spółki, biura potrącały podatek w wysokości od kilku złotych do nawet blisko dwustu. Najwięcej w przykładowym scenariuszu pobrały BM ING i BM mBanku, zastrzegając, że wystąpią o indywidualną interpretację podatkową.

„Wobec wątpliwości zgłaszanych przez różne instytucje co do metody wyliczenia kwoty podatku, w trosce o prawidłowe rozliczenie zobowiązań podatkowych naszych Klientów, Bank wystąpi z wnioskiem o wydanie indywidualnej opinii podatkowej do właściwego organu podatkowego” - informowało wtedy biuro prasowe ING.

We wtorek, 23 maja, otrzymaliśmy informację z Banku ING, że taka interpretacja została wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (DKIS) i jest ona na korzyść klientów biura maklerskiego banku, w związku z czym bank zwróci pieniądze i wypłaci odsetki. Co ciekawe, we wniosku o prawidłowość interpretacji ING przyjęło zupełnie inne wnioskowanie, niż zastosowało na początku wobec klientów swojego BM. Cała treść interpretacji jest dostępna w Systemie Informacji Celno-Skarbowej.

„Stanowisko w niej zaprezentowane uprawnia Bank do zmiany dotychczasowego, tj. możemy uwzględnić przy obliczaniu dochodu do opodatkowania historyczne koszty nabycia akcji poniesione przez klientów. W rezultacie dokonamy klientom zwrotu części zatrzymanego uprzednio podatku. Ponadto podjęliśmy decyzję o wypłacie odsetek ustawowych za okres, w którym klienci nie mogli dysponować swoimi pieniędzmi” – informuje Joanna Majer-Skorupa, zastępca rzecznika Banku ING.

Konieczne uwzględnienie kosztów we właściwej proporcji

Przypomnijmy, że BM ING przy wypłacie potrącało 19-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy od całej kwoty (1 zł na akcję) bez uwzględniania jakichkolwiek kosztów podatkowych, które mogłyby zmniejszyć jego wymiar.

„W przypadku obniżenia wartości nominalnej akcji uzyskany przez podatnika z tego tytułu przychód powinien zostać obniżony o wartość kosztów związanych z nabyciem/objęciem akcji (podlegających częściowemu umorzeniu)” – czytamy we wnioskowaniu BM ING.

Uwzględnienie kosztu uzyskania przychodu w powyższej sytuacji, które w swoim wniosku zawarł bank jest zatem prawidłowe według DKIS. Zresztą zrobiła tak większość domów i biur maklerskich pytanych przeze mnie w styczniu bieżącego roku. Pozostaje jeszcze kwestia jak skalkulować owe koszty, bo tu również istniały rozbieżności. Znów prawidłowo według DKIS zinterpretował to we wniosku ING, chociaż początkowo z klientami postąpił zupełnie inaczej.

„Jednocześnie, przyporządkowanie kosztu uzyskania przychodu przypadającego na umorzoną część akcji (tj. na wartość, o którą obniżono wartość nominalną akcji) powinno zostać dokonane w sposób proporcjonalny (wg proporcji zmniejszenia wartości akcji do ich pełnej wartości przed zmniejszeniem)” - czytamy dalej.

Obniżenia kapitału zakładowego Getin Holdingu odbyło się poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji z 4 zł do 10 groszy. We wnioskowaniu przedstawiono przykładowe wyliczenia dotyczące skalkulowania kosztów uzyskania przychodów, które były zgodne z tymi, jakie wcześniej zastosowały inne biura ujmujące koszty proporcjonalnie do skali obniżenia wartości nominalnej.

Poza tym „w razie dokonania przez Klientów odpłatnego zbycia akcji Spółek Bank będzie zobowiązany do wykazania w informacji PIT-8C jako kosztu uzyskania przychodów wartości historycznych kosztów nabycia pomniejszonego o kwotę kosztu rozpoznanego uprzednio na etapie kalkulacji dochodu z tytułu obniżenia ich wartości nominalnej” – wynika już z właściwego stanowiska BM ING.