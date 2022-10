Bank centralny Belgii o nieuniknionej recesji. "Krótka i łagodna"

OPINIAGłówny ekonomista BNP Paribas BP: Polską gospodarkę czeka recesja, ale bez istotnego wzrostu bezrobocia

Polską gospodarkę czeka recesja, która ograniczy popyt na pracę, ale istotny wzrost bezrobocia nie powinien nastąpić - ocenia główny ekonomista BNP Paribas BP Michał Dybuła. Bank prognozuje, że wzrost gospodarczy Polski w 2023 r. wyhamuje do 1,5 proc. Zdaniem Dybuły RPP będzie kontynuowała podwyżki - docelowo stopa proc. wzrośnie do ok. 8 proc.