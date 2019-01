Bank Światowy (BŚ) podwyższył prognozę wzrostu PKB Polski na 2019 r. do 4,0 proc. z 3,9 proc. (prognozy z października 2018 r.) i szacuje, że do 2021 polska gospodarka zwolni do 3,3 proc. - wynika ze styczniowej edycji raportu BŚ "Global Economic Prospects".

Prognozy wzrostu PKB Polski na 2020 r. pozostawiono bez zmian na poziomie 3,6 proc. rocznie. Szacunki na 2021 r. zaprezentowano po raz pierwszy.

Raport nie zawiera innych szacunków danych makro dla Polski. (PAP Biznes)

Źródło: PAP Biznes

tus/ asa/