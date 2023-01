Bank Światowy obniżył prognozę wzrostu PKB Polski w '23 do 0,7 proc.

Bank Światowy (BŚ) obniżył prognozę wzrostu PKB Polski w 2023 r. do 0,7 proc. z 3,6 proc. szacowanych w czerwcu - wynika z cyklicznego raportu banku. Według instytucji, tempo wzrostu PKB Polski w 2024 r. wyniesie 2,2 proc., o 1,5 pkt. proc. mniej niż w poprzedniej rundzie prognoz.

"Spodziewamy się, że w 2023 r. polska gospodarka silnie spowolni do poziomu poniżej jednego procenta z powodu dużo słabszego wzrostu w strefie euro, na poziomie zero w 2023 r., czyli 1,9 punktu procentowego mniej niż oczekiwano w czerwcu 2022 r. Słabsze prognozy dla Polski na 2023 r. są także wynikiem kilku innych czynników. Po pierwsze, mamy do czynienia z silnym spowolnieniem popytu wewnętrznego z powodu podwyższonej inflacji, która uderza w siłę nabywczą. Po drugie, traci na znaczeniu efekt odłożonego w czasie – z powodu pandemii COVID – popytu. Po trzecie, jest to efekt oczekiwanej redukcji zapasów, po ich silnym przyroście wspierającym wzrost w 2022 r." - powiedziała cytowana w komunikacie ekonomistka Banku Światowego na kraje Unii Europejskiej Cristina Savescu.

"Opóźniony efekt zacieśnienia polityki monetarnej, niższy popyt ze strony największych partnerów handlowych oraz słabe nastroje związane z wojną w Ukrainie będą również szkodzić wzrostowi w tym roku. Krajowy Plan Odbudowy może z kolei wspierać inwestycje publiczne, ale wszelkie opóźnienia w pozyskiwaniu środków unijnych osłabiają perspektywy wzrostu” - dodała.

Bank szacuje, że w 2022 r. wzrost PKB Polski wyniósł 4,4 proc. (PAP Biznes)

