Bank Pocztowy z rekordowym wynikiem za I półrocze 2023 roku

Portfel zamówień Unibepu wynosi ok. 3,5 mld zł W I półroczu 2023 r. grupa Unibep pozyskała kontrakty o łącznej wartości ok. 950 mln zł, co oznacza, że portfel zamówień do realizacji od III kwartału 2023 r. wynosi ok. 3,5 mld zł - podała spółka w komunikacie prasowym.