Bank Pocztowy podwoił zyski. "Sprzyja nam wysoki poziom stóp procentowych"

Bank Pocztowy wypracował w pierwszych trzech miesiącach 2023 roku zysk netto w wysokości 51,9 mln zł, o 95,1 proc. więcej niż rok wcześniej - poinformował bank w komunikacie prasowym. Bank Pocztowy zwrócił się do KNF z prośbą o wyrażenie zgody na zaliczenie zysku do kapitału podstawowego Tier I. Bank Pocztowy intensywnie pracuje nad aktualizacją swojej strategii - dodano.

Złożenie wniosku do KNF o zaliczenie do kapitału podstawowego Tier I zysku netto za I kwartał 2023 roku stanowi realizację działania wspierającego do wdrożonego przez Bank Pocztowy planu naprawy z zakresu adekwatności kapitałowej.

Zaliczenie wyniku I kwartału 2023 r. do kapitału podstawowego Tier I ma pozwolić na ograniczenie dalszego wzrostu ryzyka nadmiernej dźwigni finansowej oraz zapobieżenie ryzyku trwałego obniżenia pozostałych wskaźników adekwatności kapitałowej poniżej wymogów regulacyjnych.

Wynik finansowy brutto Banku Pocztowego za I kwartał 2023 r. osiągnął poziom 64,9 mln zł i w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. był wyższy o 30,1 mln zł, tj. o 86,7 proc.

Bank Pocztowy pracuje nad aktualizacją strategii

"W pierwszych trzech miesiącach tego roku zanotowaliśmy bardzo dobre wyniki finansowe. To efekt kilku czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Oczywiście, tak jak innym podmiotom z sektora, sprzyja nam wysoki poziom stóp procentowych. Nie możemy jednak także zapominać o zakończonych z sukcesem przez Bank Pocztowy działaniach służących przywróceniu stabilności finansowej w ramach Planu Naprawy. Pozwoliło nam to obniżyć koszty, ale przede wszystkim wprowadzić mechanizmy, które na stałe poprawiają naszą rentowność. W końcu trudno nie wspomnieć o bardzo dobrej sprzedaży w ramach naszej sieci własnej oraz systematycznemu wprowadzaniu nowych produktów" - powiedział prezes Banku Pocztowego Jakub Słupiński, cytowany w komunikacie.

"Obecnie Bank Pocztowy intensywnie pracuje nad aktualizacją swojej strategii działania. Chcemy wprowadzić w jej ramach nowe produkty i nowe usługi dla klientów, które pozwolą bankowi na dalszy dynamiczny rozwój. Planujemy w ciągu kilku tygodni ogłosić też nową strategię na lata 2023-26" - dodał. (PAP Biznes)

