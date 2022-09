Bank Pocztowy: dane o inflacji argumentem za kontynuacją podwyżek stóp procentowych

/ Bank Pocztowy

Dane o inflacji są argumentem za kontynuacją podwyżek stóp procentowych - oceniła główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Jej zdaniem RPP być może wstrzyma się z decyzją do listopada, tłumacząc to potrzebą zapoznania się z najnowszą projekcją inflacji i PKB.

Główny Urząd Statystyczny poinformował w piątek, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2022 r. wzrosły rdr o 17,2 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 1,6 proc.

"Inflacja nie zwalnia, a jej wysokie letnie odczyty – to już dziś wiemy - nie były najwyższymi w tym roku. Zgodnie z oczekiwaniami wrzesień przyniósł dalsze przyspieszenie tempa wzrostu cen towarów i usług, przy czym jednocześnie po raz kolejny przyspieszenie to było znacznie większe od prognoz" - oceniła w piątek główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.

Wskazała, że nadal bardzo szybko rosły ceny żywności (wg danych GUS o 1,7 proc. w stosunku do sierpnia) oraz nośników energii (o 3,7 proc. w stosunku do sierpnia), zgodnie z oczekiwaniami zaś ponownie wyhamowały ceny paliw (o 2,1 proc. m/m).

"Na podstawie danych GUS można szacować, że także inflacja bazowa (po wykluczeniu cen żywności i energii) ponownie wspięła się na wyższy poziom i wyniosła ok. 10,7 - 11,0 proc. r/r" - stwierdziła Monika Kurtek.

Według niej nie ma dobrych wiadomości, jeśli chodzi o "ścieżkę inflacji" w kolejnych miesiącach.

"Na pewno wskaźnik CPI nie będzie schodzić na niższe poziomy. Będzie on jeszcze przyspieszać i w grudniu może znaleźć się nawet powyżej 18,0 proc. r/r. Szokowo drożeje żywność i to zapewne jeszcze nie jest koniec. Rosną ceny nośników energii i to zapewne też jeszcze nie koniec" - uważa ekonomistka Banku Pocztowego.

Dodała, że poza tymi kategoriami we wrześniu musiały podrożeć także inne towary i usługi, zapewne m.in. odzież i obuwie, z kategorii „zdrowie”, czy edukacja. "Prognoza średniorocznego wskaźnika na bieżący rok ponownie „poszła” w górę, do 14,3 proc." - dodała Kurtek.

"Dane inflacyjne niewątpliwie są argumentem za kontynuacją podwyżek stóp procentowych. Zwłaszcza szacunki inflacji bazowej, która prawdopodobnie zbliżyła się we wrześniu do 11,0 proc. r/r. Ale czy taka decyzja zapadnie, trudno przesądzać" - stwierdziła Kurtek.

Główna ekonomistka Banku Pocztowego przypomniała, że RPP "bardzo mocno wskazywała" ostatnio na bliski koniec, a być może już w ogóle zakończenie cyklu podwyżek stóp. Zostawiła sobie jednocześnie furtkę do jeszcze jednego ruchu o 25 pb.

"Być może ten ruch zostanie wykonany w przyszłym tygodniu, ale być może po publikacji wskaźnika PMI w poniedziałek (gdzie spodziewam się jego spadku mocno poniżej 40 pkt) Rada z decyzją wstrzyma się do listopada, argumentując pauzę potrzebą zapoznania się z najnowszą projekcją inflacji i PKB" - podsumowała Monika Kurtek. (PAP)

autor: Anna Bytniewska

ab/ mmu/