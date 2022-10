Bank Pekao z nowymi promocjami. 8 proc. rocznie także na koncie oszczędnościowym

/ Bank Pekao

W Banku Pekao pojawiły się nowe odsłony promocji dwóch czołowych produktów w ofercie – Konta oszczędnościowego oraz Lokaty negocjowanej. W obu przypadkach stawka sięga 8 proc. w skali roku.

Najnowsza promocja Konta oszczędnościowego i Konta oszczędnościowego Premium daje możliwość skorzystania z podwyższonej do 8 proc. rocznie stawki. Lepsze oprocentowanie obowiązuje przez 6 miesięcy (183 dni) i obejmuje środki do kwoty 200 tys. zł (Konto oszczędnościowe) lub 400 tys. zł (Konto oszczędnościowe Premium).

Promocja jest skierowana do nowych klientów lub posiadaczy kont, na których suma sald w podanym okresie nie przekroczyła 2 tys. zł. Z propozycji nie mogą skorzystać osoby, które od 1 lipca 2022 r. do 16 października 2022 r. posiadały jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Pekao TFI nabyte za pośrednictwem banku. Oferta dotyczy pierwszej umowy o Konto oszczędnościowe lub Konto oszczędnościowe Premium i można z niej skorzystać do 9 stycznia 2023 r.

8 proc. w skali roku na koncie oszczędnościowym w Banku Pekao to stawka o 1 pp. wyższa od obowiązującej w poprzedniej odsłonie promocji dostępnej do 16 października br. Przy okazji odświeżenia oferty bank zmienił również limit kwotowy objęty promocją na Koncie oszczędnościowym (z 100 tys. zł do 200 tys. zł) i warunek dotyczący salda na rachunku dla osób, które korzystają już z oferty banku (ze średniego salda w wysokości 100 zł do sumy sald w wysokości 2 tys. zł w badanym okresie).

Promocją objęte jest również konto oszczędnościowe dla dzieci Mój Skarb. 8 proc. w skali roku na 183 dni na środki do 5 tys. zł to oferta specjalna obowiązująca do 9 stycznia 2023 r. Lepsze oprocentowanie dotyczy nowych kont.

Klienci doczekali się również przedłużenia promocji Lokaty negocjowanej znanej także pod nazwą Lokata na Nowe Środki. Warunki oferty pozostały niezmienne:

8 proc. w skali roku na lokacie na 12 miesięcy,

na lokacie na 12 miesięcy, 7 proc. w skali roku na lokacie na 6 miesięcy,

6 proc. w skali roku na lokacie na 3 miesiące.

Na lokatę można wpłacić od 20 tys. zł do 1 mln zł. Oferta jest skierowana do posiadaczy konta, którzy wyrazili zgody marketingowe i wypełnili aktualny kwestionariusz preferencji potrzeb, podejścia do inwestowania oraz adekwatności. Wniosek o lokatę można składać do 18 listopada 2023 r.

Aktualnie najwyższa stawka dostępna na lokatach to 8,50 proc. w skali roku. Tyle proponuje Bank Nowy na lokacie NOWYdepozyt 1M Wysoki Procent. Czołówkę na rynku lokat zabraliśmy w artykule: Najlepsze TERAZ lokaty na rynku. Najwyższe oprocentowanie na lokatach.